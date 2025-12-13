Yüzde 50 hibe ile 40 aile kendi işletmesini kurdu

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte yaklaşık 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerinde de küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Kars'ın, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kadın üreticimiz bize müracaat etti. Projelerini de değerlendirdik ve 2 milyon 500 bin lira ile projelerini uygun bulduk. Onlar da bunu yatırıma dönüştürerek bugün burada yüzde 50 hibe ile Bakanlığımızın, devletimizin desteğiyle işletmelerini kurdular, bitirdiler. Özellikle kadın üreticilerimizin bu konuda bu cesareti göstermesini, ilimiz tarım hayvancılığının gelişimi açısından, ülkemizin hayvancılığının gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. O yüzden biz, özellikle kadın üreticilerimizi desteklemekte daha pozitif davranıyoruz."