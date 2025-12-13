Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarında

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine karşın yarı iletken hisselerindeki satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler gelecek hafta Japonya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki para politikası kararları ile ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürerek, bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed'in politika metni, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğine, bu yıl istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğine işaret etti.

Yılın son toplantısındaki söz konusu karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık faiz indiriminden yana oy kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy verdi.

Bankanın bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a, gelecek yıl için de yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e inerken, söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirterek, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine dikkati çekti.

Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, Powell'ın açıklamalarının ardından ocak toplantısı için ise yüzde 76 ihtimalle politika faizinin sabit tutulacağı bekleniyor.

- Fed yetkilileri faiz kararını değerlendirdi

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Schmid ve Goolsbee politika faizinin düşürülmesi kararına neden karşı çıktığına yönelik açıklama yaptı. Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğuna ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

- Trump: "(Faiz indirimi) Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim"

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed'in faiz kararını değerlendirdi.

Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren ve Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile görüşeceğini söyledi.

Trump, faiz oranları konusunda dürüst olacak birini aradığını belirterek, "Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." ifadelerini kullandı.

- ABD'li teknoloji hisselerinde "Oracle" etkisi

Bu hafta bilançosunu açıklayan Oracle'ın hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla perşembe günü yüzde 11 değer kaybetmişti. Nvidia, CoreWeave ve Micron gibi şirketlerin hisselerinde de satıcılı seyir etkili olmuştu. Oracle'ın hisseleri haftanın son işlem gününde de yüzde 4,5 düşüş kaydetti.

Oracle'ın finansal sonuçları yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmaları artırırken, teknoloji hisselerinde sektöre yayılan bir satış baskısı oluştu.

Perşembe piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Broadcom'un hisseleri de şirketin beklentilerden iyi kar ve gelir bildirmesine rağmen haftanın son işlem gününde yüzde 11,5 değer kaybetti. Cuma günü Nvidia'nın hisselerinde yüzde 3,3, Amazon'un hisselerinde yüzde 1,8, Meta'nın hisselerinde yüzde 1,3 ve Alphabet ile Microsoft'un hisselerinde yüzde 1 düşüş oldu.

- New York borsası karışık seyretti

New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,10 yükseldi.

Bu gelişmelerin ışığında ABD'de tahvil piyasalarında satışlar izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 5 baz puan yükselerek yüzde 4,19'dan haftayı tamamladı. Fed'in faiz indirimi altının ons fiyatını destekledi. Altının onsu haftalık bazda yüzde 2,34 değer kazanarak 4 bin 300,57 dolara yükseldi.

Altındaki güçlü seyre paralel değerlenen gümüşün ons fiyatı cuma günü 64,66 dolara çıkarak rekor tazeledi. Gümüşün onsu haftayı yüzde 6,2 artışla 62 dolardan kapattı. Dolar endeksinde ise geçen hafta Fed'in faiz indiriminin etkisiyle düşüş eğilimi öne çıktı. Endeks, haftayı yüzde 0,6 gerilemeyle 98,4 seviyesinden kapattı. Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 4,1 değer kaybıyla 61 dolarda tamamladı.

15 Aralık ile başlayacak haftada pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, imalat sanayi Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI), perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve enflasyon, cuma ikinci el konut satışları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

- Avrupa'da gelecek hafta faiz kararları öne çıkacak

Avrupa borsaları geçen hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek haftada Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin 18 Aralık'taki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. İngiltere'de ise BoE'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür." dedi.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, İngiltere'de işsizlik oranı, çarşamba Avro Bölgesi ile İngiltere'de enflasyon, Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, perşembe Avro Bölgesi ve İngiltere'de faiz kararları, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, cuma Almanya'da üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

- Asya borsalarında karışık seyir hakimdi

Asya tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, gözler yeni haftada Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi. Ülkede enflasyonist baskılar sürerken, beklentiler BoJ'un faiz artırımına gidebileceği yönünde şekilleniyor.

Bölgede geçen hafta Fed'in faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın ihtiyatlı şekildeki sözle yönlendirmeleri fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD'deki teknoloji şirketleri üzerindeki satış baskısı Asya tarafında da hisse ve sektörel bazda tedirginliğe yol açtı.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenliğin güçlü şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin, Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini açıklaması sonrasında bölgedeki çip üreticisi şirketlerin hisselerinde de satış baskısı öne çıktı.

Bölgede geçen hafta açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 3,3 yükseldi.

Çin tarafında ise üretici fiyatlarında yaşanan düşüş, kasım ayında da devam etti. Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme kasımda da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerden fazla düştü.

Ülkede, aynı döneme ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise deflasyon kaygılarını sınırlı da olsa azaltırken, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla tahminlere paralel gerçekleşti. Bu arada Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,60'da sabit bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,64 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,68 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve enflasyon verileri takip edilecek.

- Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edildi

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,76 yükselişle 11.311,31 puandan kapandı. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti izlenecek.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 42,6950'den tamamladı. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, konut satışları, perşembe TCMB PPK toplantı özeti, cuma tüketici güven endeksi takip edilecek.