Koronavirüs salgını hem yaşamı hem de ekonomiyi derinden etkiledi. Salgının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralı; AVM, mağaza ve dükkanlar yerine alışverişin ağırlıklı olarak e-ticaret üzerinden gerçekleşmesine yol açtı.

Tüketici davranışlarındaki bu değişimin salgından sonraki dünya düzeninin yeni normallerinden biri olacağını öngören QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, bu değişiminin doğrudan satış sektörünü dijitalleştireceğini ve doğrudan satışı e-ticaretle birleştirmeyi başaran şirketler için büyüme ve istihdam fırsatı yaratacağına dikkat çekti.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE İHTİYAÇ ARTACAK

Salgın sürecinin sektörde yarattığı değişimleri değerlendiren QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “QNET’in 21 yıl önce doğrudan satışı e-ticaretle birleştirdiği yaklaşımının bugün dünya genelinde birçok marka ve kurum tarafından benimsenmeye başladığını gözlemliyoruz“ diyor.

Tüketicilerin salgın ortamında uzaktan kurulan birebir iletişimle ve sağlıklı koşullarda güvenli bir şekilde alışveriş yapabildiğini söyleyen Cem Geyik, şunları anlatıyor: “Salgınla mücadelenin ardından karşılaşacağımız yeni dünya düzeninde doğrudan satış sektöründeki dinamikleri artık dijitalleşme belirleyecek. Doğrudan satışı e-ticaret platformu üzerinden yönetebilen markalar ve kurumlar, genç girişimcilerle birlikte büyüme potansiyeline sahip olacak. Genç girişimciler kendi çalışma koşullarını kendileri oluşturmak istedikleri için bu sektörü daha fazla tercih edecekler. Girişimcilerimizle birlikte yazacağımız başarı hikayemizin temelinde ekonomiye ve istihdama katkı yer alacak” dedi.

Bu dönemde yoğun üyelik başvurusu aldıklarına da değinen Cem Geyik, daha önce ortalama bin – bin 500 başvuru alırken mart ayında bu sayının 6 binlere ulaştığını belirtiyor.

SU VE HAVA ARITMA CİHAZLARI SATIŞI ARTTI

QNET, Türkiye’de doğrudan satış hacminin 2020 yılı sonuna kadar yüzde 8 büyüyeceğini öngörüyor. QNET’e yapılan girişimcilik kayıt başvurularının Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 27 arttığını vurgulayan Cem Geyik ülkenin bölge açısından taşıdığı potansiyelin önemine dikkat çekiyor. Salgın sürecinde ve salgından sonra yeni girişimcilerle büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Cem Geyik, şöyle devam ediyor: “Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde tüketicilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Doğrudan satış sektörü oluşan yeni dönemin ihtiyaçlarını da düşünerek ürün portföylerini geliştirecek. Sektördeki pek çok şirket hijyen, kişisel bakım, temizlik ürünlerine yönelecek, bu noktada yenilikçi ürünler geliştirecekler. Salgın etkisiyle QNET ürünleri arasında özellikle HomePure Nova su arıtma cihazlarına çok büyük talep artışı yaşanıyor. AirPure Zayn hava arıtma cihazımız için ön sipariş aldık. 2020 yılı boyunca hava temizleyici grupları ve kişisel bakımda yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz.“