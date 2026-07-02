11 yaşındaki çocuğun sahilde bulduğu nesne uzmanları şoke etti: Tam 1,8 milyon yıllık

İngiltere’de 11 yaşındaki bir çocuk, sıradan bir sahil gününde sıra dışı bir keşfe imza attı: Yaklaşık 1,8 milyon yıl önce yaşamış bir türe ait antik bir fil dişi buldu.

SWNS haber ajansının bildirdiğine göre, Charlie Orchard-Lisle adlı çocuk, Mayıs ayında Suffolk bölgesindeki Ipswich yakınlarında bir sahil köyü olan Bawdsey'deki East Lane plajında yürürken bu dişi buldu.

Kıyı şeridine yakın bir yerde bulunan nesnenin, daha sonra yaklaşık 10 santimetre (4 inç) genişliğinde bir sol üst azı dişi olduğu tespit edildi. Bu dişin, günümüzdeki Afrika savan filleri de dahil olmak üzere modern filleri kapsayan soyu tükenmiş bir fil akrabası olan Anancus arvernensis türüne ait olduğu anlaşıldı.

Kaya benzeri bu garip nesnenin fotoğrafları, diş minesinin milyonlarca yıl boyunca mineralleşerek nasıl korunduğunu gözler önüne seriyor. Charlie’nin annesi Eleanor Orchard-Lisle, bu keşfin zamanlamasının özellikle çok şaşırtıcı olduğunu belirtti:

"Aslında sahilde yürüyorduk ve bundan sadece 10 dakika önce oğlum Charlie filleri ne kadar çok sevdiğinden bahsediyordu. Yürümeye devam ederken dalgaların hemen yanında bu nesneyi gördük. Oldukça dikkat çekiciydi çünkü ikimizin de gözüne çarptı. Yerden aldık ve sonra eşim de yanımıza geldi."

Anne Eleanor, nesneyi ellerine alır almaz "farklı bir şey" olduğunu anladıklarını söylüyor: "Dokusu, hissi çok farklıydı."

Aile, dişin tam olarak nereden geldiğinden emin olmasa da Eleanor, bunun İngiltere'nin doğu kıyılarında bulunan ve fosil bakımından zengin bir jeolojik oluşum olan Kızıl Kayalık falezlerinin içinde gömülü olabileceğini düşünüyor. Diş, muhtemelen kıyı erozyonu nedeniyle yerinden çıkıp sahile vurmuştu.

Eleanor, "Bu gerçekten inanılmaz. 1,8 milyon yıl önce var olmuş bu kadar yaşlı bir şeyi bulabilmenize ve onun öylece sahile vurmuş olmasına inanamıyorum" dedi.

Suffolk'lu bu okul çocuğu, son dönemde tesadüfen harika antik keşifler yapan çocuklar kervanına katılmış oldu. Geçtiğimiz Nisan ayının sonlarında Norveç'te bir grup birinci sınıf öğrencisi açık alanda gezinirken Viking dönemine ait nadir bir kılıç bulmuş, hemen hemen aynı zamanlarda İsrail'de 8 yaşındaki bir çocuk ise Negev Çölü'ndeki Ramon Krateri'ni ziyaret ederken Roma döneminden kalma 1.700 yıllık bir heykelcik parçası keşfetmişti.