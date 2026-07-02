Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması: Temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi

Milyonlarca emeklinin temmuz zammını belirleyecek kritik veri için geri sayım başladı. 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ile memur ve memur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeye ilişkin beklentiler devam ederken, son değerlendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
1 Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Temmuz zammını belirleyecek haziran ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve SSK, Bağ-Kur ile memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşecek.
2 Haziran ayı enflasyon tahminleri ne yönde?
Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zammının yüzde 18,19 olması bekleniyor.
Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 1,04 olarak hesaplandı.
3 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarına yüzde 18,19 oranında zam yapılması bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının da yaklaşık 23 bin 638 liraya çıkacağı hesaplanıyor.
4 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkının yüzde 6,48 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte toplam zam oranının yüzde 13,94'e çıkması bekleniyor.
5 Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının en düşük emekli aylığına ilişkin sorularını yanıtladı.
En düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığında bir rakam ortaya çıkacak. Rakam netleştikten sonra konuya ilişkin gerekli açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.