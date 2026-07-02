Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması: Temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi

Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarına yüzde 18,19 oranında zam yapılması bekleniyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının da yaklaşık 23 bin 638 liraya çıkacağı hesaplanıyor.