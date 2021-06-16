Pandemi sağlık endüstrisinde koruyucu sağlık çözümlerinin yıldızını parlattı. 2020’de takviye edici gıda pazarı yaklaşık 180 milyon dolara ulaştı. Bu yıl bağışıklığı güçlendiren ürünlerin yanı sıra stres azaltımına yardımcı besinler ve kilo kontrol amaçlı ürünlerde hareketlilik bekleniyor.

Son yıllarda şehirleşme, yetersiz beslenme, artan stres ve uykusuzluk, daha fazla enerji arayışı nedeniyle büyümeye başlayan takviye edici gıda pazarı pandemi döneminde atağa kalktı. Bu süreçte hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen tüketiciler takviye edici gıdalara yöneldi.

Takviye edici gıdaların dünyadaki büyüklüğü 120 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de ise 2020 yılında pazarın yaklaşık 180 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Takviye edici gıda piyasasının en büyük olduğu ülke 35 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olarak öne çıkıyor. Avrupa pazarında ise İtalya 4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşırken İtalya’yı 2,5 milyar dolar ile Almanya ve 2 milyar dolar ile Fransa takip ediyor.

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