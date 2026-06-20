Devlet tahvillerine stopaj uygulaması uzatıldı

Türk lirası cinsi yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıları yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Stopaj uygulaması devam edecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile devlet tahvili, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikasından elde edilen gelirlere yönelik stopaj uygulamasının süresi 30 Haziran 2026'dan 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

Yatırımcılar yıl sonuna kadar yararlanacak

Böylelikle yatırımcıların Türk lirası bazlı kamu borçlanma araçlarına yönelik mevcut stopaj oranlarının uygulama süresi yıl sonuna kadar esnetilmiş oldu.

Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.