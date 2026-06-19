Yapay zekâ rallisi Asya’yı sardı: Taksicilerden çocuklara büyük yatırım çılgınlığı başladı

Küresel yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış, Asya-Pasifik bölgesinde hisse senedi piyasalarını tarihi seviyelere taşıdı. Özellikle çip üreticileri ve teknoloji devlerine yönelik yoğun talep, hem endeks performanslarını hem de bireysel yatırımcı davranışlarını köklü şekilde değiştirdi.

Asya borsalarında rekor performans

Yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte Güney Kore, Tayvan ve Japonya borsaları son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti. Güney Kore, son 18 ayda dünyanın en iyi performans gösteren piyasalarından biri oldu. Tayvan borsası son bir yılda yaklaşık iki katına çıktı. Güney Kore borsası aynı dönemde üç katına yakın değer kazandı. Japonya Nikkei endeksi %80’in üzerinde yükseliş gösterdi.

Çip talebi büyümeyi destekliyor

The Wall Street Journal’ın haberine göre, yapay zekâ altyapısına yönelik artan küresel yatırım, özellikle yarı iletken sektöründe güçlü bir talep yaratıyor. Bu durum, Asya ihracatını ve teknoloji şirketlerinin kârlılıklarını belirgin şekilde artırıyor.

Dev şirketler yatırımcıyı peşinden sürüklüyor

Sektörün öncü şirketleri endeks performanslarında yatırımcının kararında belirleyici rol oynuyor. Bu süreçte en dikkat çeken şirketlerden biri olan TSMC’nin piyasa değeri 2,2 trilyon doların üzerine çıktı. Samsung Electronics ve SK Hynix, Güney Kore endeksinde ağırlıklı konumda bulunuyor. TSMC, Tayvan borsasının yaklaşık yüzde 41’ini temsil ediyor.

Yatırım kültürü dönüşüyor

Ralli yalnızca piyasaları değil, bireysel yatırım davranışlarını da değiştirdi. Tayvan ve Güney Kore’de bireysel yatırımcı ilgisi artarken, bazı ülkelerde yatırım işlemleri günlük yaşamın parçası haline geldi. Yapay zekâ ile ilgili ürünlere olan talebin hızlanması yatırımcıları harekete geçirdi. Yapay zekâ hisselerindeki yükseliş bireysel yatırımcı ilgisini artırırken Tayvan'da taksi şoförleri yolculuk sırasında hisse işlemleri yapıyor, Güney Kore'de ise çocuklar için açılan yatırım hesaplarının sayısı hızla artıyor. Güney Kore'de birçok bireysel yatırımcı portföylerinin birkaç kat büyüdüğünü belirtirken, hisse kazançları lüks tüketim ve otomobil satışlarını da destekliyor. Genç yatırımcılar bu süreçte kazançları ile konser biletlerine, pahalı kıyafetlere ve anne babası için akşam yemeklerine bolca para harcadı. Hisse senedi kazançları, zaten güçlü olan lüks eşya piyasasını daha da canlandırıyor.

Küresel sermaye harcamaları artıyor

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ odaklı yatırımları da dikkat çekiyor. Microsoft, Meta, Amazon ve Google’ın toplam AI harcamalarının 670 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel yapay zekâ yatırım hacminin 2026’da 2,6 trilyon dolara 2027’de ise yaklaşık 3,5 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.