Turist akınına karşı radikal adım: Venedik giriş ücreti 50 euroya çıkabilir

İtalya'nın dünyaca ünlü kanallar kenti Venedik'te turist yoğunluğunu azaltmak için dikkat çeken bir adım gündeme geldi. Kent yönetimi, günübirlik ziyaretçilerden alınan giriş ücretinin bazı günlerde 50 euroya kadar yükseltilmesini tartışıyor. Öneri hem turizm sektöründe hem de hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Venedik'e giriş ücreti 50 euroya çıkabilir

İtalya'nın Venedik kentinde günübirlik ziyaretçilerden alınan girişi ücretinin 5 eurodan 50 euroya yükseltilmesi gündemde. Venedik'in yeni belediye başkanı Simone Venturini'nin, günübirlik ziyaretçilerden alınan giriş ücretinde olası önemli bir artışa ilişkin önerisi tartışma yarattı.

Dünyanın en ünlü şehrine giriş 10 kat zamlı olabilir

Corriere della Sera gazetesinin Cuma günü aktardığına göre Venturini, "Şu anda 5 ile 10 euro arasında bulunan ücreti, belirli günlerde 30 ile 50 euro arasına çıkarmayı öneriyorum" dedi.

Venturini, Mayıs ayı sonunda yapılan yerel seçimlerde merkez sağ adayı olarak galip geldi ve kentte on yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Luigi Brugnaro'nun yerini aldı.

Bu yıl Venedik, Temmuz ayı sonuna kadar toplam 60 gün boyunca, San Marco Meydanı ve Rialto Köprüsü çevresindeki sokaklarda sadece birkaç saat geçirseler bile, kısa süreli ziyaretçilerden 10 euro bilet ücreti alıyor. En az üç gün önceden rezervasyon yaptıranlar ise 5 euro ödüyor.

Amaç turist yoğunluğunu azaltmak

Uygulamanın amacı kitlesel turizmi sınırlamak ancak birçok gözlemci bir süredir mevcut giriş ücretinin kimseyi Venedik'e gelmekten caydırmadığını savunuyor.

Venturini, seçim kampanyası sırasında, özellikle yoğun sayıda günübirlik ziyaretçinin beklendiği belirli günlerde giriş ücretinin artırılmasını önermişti.

Ancak Venturini'nin giriş ücretini artırma yetkisi bulunmuyor. Ücret bir belediye yönetmeliğiyle getirilmiş olsa da, üst sınır ulusal yasayla belirlenmiş durumda. Bu nedenle Venturini'nin, Roma'daki hükümete danışması gerekiyor.

Hukukçulardan seyahat özgürlüğü uyarısı

Anayasa hukuku uzmanı Ludovico Mazzarolli ise Corriere della Sera'da hukuki endişelerini dile getirerek, 50 euroluk bir ücretlendirmenin seyahat özgürlüğüne bir kısıtlama olarak yorumlanabileceğini söyledi.