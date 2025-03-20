Girişimciler kente yatırım yapmak için sırada bekliyor

Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek. Gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırım yapmak için girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine 2. OSB'nin 1. etabı dolunca 2. etap için çalışmalara başlandı.

1 ‘1000 İNSANA EKMEK KAPISI OLDU’ Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, “70 sanayi parselimiz var. Bugün 12'si faaliyete geçerek üretim yapmaya başladı. 5 tekstil atölyemiz de faaliyette. İnşaat aşaması devam eden 39 parselimiz var. Şu anda çalışma olmayan bir sahamız yok. Burası yaklaşık 1000 insana ekmek kapısı oldu." dedi.

2 ‘300 FABİRİKA DAHA KURULUR’ Yatırım taleplerinin sürmesi üzerine 2. etap için başvuruda bulunduklarını ve geçen yıl onay aldıklarını belirten Acay, "2. etabın 200 dönümü için yer açtık. Her yıl bu etapları biraz daha açacağız. 5-10 yıl içinde burada 300 fabrika daha kurulur ve binlerce insan burada çalışır. Burası bir sanayi kenti olacak." diye konuştu.

3 ’15-20 FABİRKA İÇİN 300 BAŞVURU’ Acay, ikinci etap için çok yoğun talep olduğunu belirterek, "Şu anda yaklaşık 15-20 fabrika için yer olmasına rağmen 300'den fazla bir talep var. 2. etapta da her yıl 1000 insana iş kapısı olacak. 5 yıl içinde burada (1. ve 2. etap) 10 bin çalışana ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

4 ‘KENT YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR’ Acay, Mardin'in Suriye ve Irak'a yakınlığının yanı sıra teşvik uygulamaları ve genç nüfus yoğunluğu dolayısıyla yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. Mardin'in sanayi üssü olacağını dile getiren Acay, şöyle devam etti:

5 ‘ORTA DOĞU'YA AÇILAN KAPI OLACAK’ "Sınır kapımız bize 30 kilometre mesafede. Suriye bizim için bir pazar. Bu OSB'nin kurulmasında öncelikle Suriye ve Irak kapılarını düşünmüştük. Burada iğneden ipliğe ne üretirsek Suriye pazarını hedefliyoruz. Bütün yatırımcıları o yüzden buraya davet ediyoruz. Orta Doğu'ya açılan kapı olacak. Bağlantılarımızı da kurmaya başladık."

6 YENİ AÇILACAK ALANDA DA YATIRIM YAPACAK 2. OSB'de yatırım yapan girişimcilerden Mehmet Salih Demirat, 1. etapta makine imalat ve çelik konstrüksiyon üzerine üretim yaptığını, yeni açılacak alan üzerinde de yatırım yapmayı istediklerini söyledi.

7 ‘MEMLEKETİMDE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM’ Demirat, "Yeni açılacak alanda da gıda üzerine ihracata yönelik yatırım yapacağız. İstanbul'da ve yurt dışında yatırımlar yapmıştım ama artık memleketime yatırım yapmaya çalışıyor, memleketime katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.