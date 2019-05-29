Girişimcilere özel 8 e-ticaret kapısı

Mayıs 29, 2019 0 Yorum 85 Okunma
Girişimcilere özel 8 e-ticaret kapısı

e-ticaret platformu olan pazar yerleri, evde ürettiğini satmak isteyenleri, ürünlerini online dünyaya açmayı hayal edenleri büyük markalarla aynı yerde milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyor.

Bugüne kadar yüz binlerce girişimci bu sayede işlerini geliştirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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