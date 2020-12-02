Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin en büyük teknoparkları arasında yer alıyor. 250’den fazla şirkete ve 60 kuluçka şirketine ev sahipliği yapan CYBERPARK’ta 4 binden fazla kişiye de istihdam sağlanıyor.

Bu yıl şirketlerin elde ettiği toplam ciro yaklaşık 10 milyar TL’yi geçti, ihracatları da 600 milyon dolara yaklaştı.

Bugüne kadar 62 girişimcinin 11 milyon TL hibe alarak şirketleşmesine olanak sağlayan girişimcilik programı BİGG MARKA kapsamında, TÜBİTAK’tan hibe alarak şirketleşmeye hak kazanan start up’lara ilk altı ay ücretsiz açık ofis kullanımı sunuluyor.

0-3 yaş grubundaki kuluçka şirketlerine ücretsiz eğitim ve seminerler, birebir mentorluk, yatırımcı görüşmeleri, müşteri buluşmaları, mikro-sermaye, danışmanlık, hızlandırıcı, küme faaliyetleri destekleri veriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.