Green Card başvurusu başladı mı? 2025 -2026 Green Card başvuru tarihleri belli mi?

ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan, halk arasında Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card (Diversity Visa - Çeşitlilik Vizesi) başvuru tarihleri, başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ABD'de yaşamak isteyenler için her yıl düzenlenen Green Card Çekilişi (Diversity Visa Lottery) başvuruları ve sonuç süreçlerine ilişkin bilgiler şöyledir:

Başvuru Süreci

Kayıt Dönemi: Uygun kişiler, başvurularını her yılın Ekim/Kasım aylarında belirtilen kayıt dönemi içerisinde gerçekleştirebilirler.

Resmî Başvuru Adresi: Başvurular, yalnızca bu adresten kabul edilmektedir: https://dvprogram.state.gov/

Kesin Tarihler: 2025-2026 dönemi (DV-2027) için kesin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geleneksel olarak Ekim ayı başında başlaması beklenmektedir.

Sonuç Sorgulama ve Seçim Süreci

Sonuç Sorgulama Tarihi: Katılımcılar, DV başvuru durumlarını genellikle Mayıs ayı başlarında kontrol edebilirler.

Sorgulama Adresi: Seçilip seçilmediğinizi öğrenmek için https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü (Entrant Status Check) bölümüne tıklamanız gerekmektedir.

Gerekli Bilgi: Sorgulama yapabilmek için başvuru sırasında verilen onay numaranızın (Confirmation Number) olması zorunludur.

Önemli Bilgi:

Bu web sitesi, Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgilendirildikleri TEK resmî web sitesidir.

Vize mülakatı randevusuna dair bildirim geldikten sonra, Kentucky Konsolosluk Merkezi (KCC) seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla ayrıca bilgilendirecektir.

Çoğu idari işlem, vize görüşmesinden sonraki 60 gün içinde sonuçlanmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



