GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçlarında

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular tamamlandı.
GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurduğu 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Edinilen bilgilere göre, başvuru sonuçlarının Eylül ayının son haftasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar, alım sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden kolayca erişebilecekler. Bu nedenle, başvuru yapan adayların resmi duyuruları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Atama Yapılacak Kadrolar
Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda, alım yapılacak kadroların branşlara göre dağılımı şu şekilde belirtilmişti:
Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1.150 kişi
Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi
GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için başvuruları olumlu değerlendirilen adayların merakla beklediği sözlü sınav süreci detayları belli oldu. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, sözlü sınava davet edilecek.
Sözlü Sınav Süreci ve Değerlendirme
Bakanlık tarafından ilan edilen kadroların 3 katı kadar aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve adaylar, komisyon üyeleri tarafından toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlama, aşağıdaki kriterlere göre yapılacak:
Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi: 50 puan
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: 10 puan
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: 10 puan
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: 10 puan
Genel kültürü ve genel yeteneği: 10 puan
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: 10 puan
Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması, adayın sözlü sınav puanını belirleyecek.
Sınav Gününe İlişkin Önemli Bilgiler
Sınav Tarihi ve Yeri: Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihini ve yerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Kimlik Belgesi: Adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurması zorunludur. Bunlar dışında hiçbir belge kimlik olarak kabul edilmeyecek.
Sınav Hakkı: İlan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar, ikinci bir sınav hakkı verilmeden sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Ancak, belge ile ispat edilebilen mücbir sebepler (doğum, hastalık vb.) durumunda sınav tarihinde değişiklik yapılabilecek.
Adayların, tüm bu bilgileri dikkatle incelemesi ve sınav hazırlıklarına odaklanması büyük önem taşıyor.