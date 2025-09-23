GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçlarında

GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için başvuruları olumlu değerlendirilen adayların merakla beklediği sözlü sınav süreci detayları belli oldu. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü Sınav Süreci ve Değerlendirme

Bakanlık tarafından ilan edilen kadroların 3 katı kadar aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve adaylar, komisyon üyeleri tarafından toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlama, aşağıdaki kriterlere göre yapılacak:

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi: 50 puan

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: 10 puan

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: 10 puan

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: 10 puan

Genel kültürü ve genel yeteneği: 10 puan

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: 10 puan

Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması, adayın sözlü sınav puanını belirleyecek.

Sınav Gününe İlişkin Önemli Bilgiler

Sınav Tarihi ve Yeri: Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihini ve yerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Kimlik Belgesi: Adayların sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurması zorunludur. Bunlar dışında hiçbir belge kimlik olarak kabul edilmeyecek.

Sınav Hakkı: İlan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar, ikinci bir sınav hakkı verilmeden sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Ancak, belge ile ispat edilebilen mücbir sebepler (doğum, hastalık vb.) durumunda sınav tarihinde değişiklik yapılabilecek.

Adayların, tüm bu bilgileri dikkatle incelemesi ve sınav hazırlıklarına odaklanması büyük önem taşıyor.