Güçlerini birleştiren 9 kadın kendi sofrasını kurdu

Kooperatif üyesi Şule Kayış ise kooperatif sayesinde kadınların iş hayatına atıldığını ifade etti. Kendi iş yerlerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kayış, şunları kaydetti:

"Kooperatifte çalışmak benim için çok önemliydi çünkü özgürlüğümü kazanmak anlamına geliyor. Üye olma konusunda kadınların hiçbir çekince duymasına gerek yok. Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluştuğu için çok rahat bir şekilde hem mutfak hem de hizmet kısmında yer alabilirler."