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Güçlerini birleştiren 9 kadın kendi sofrasını kurdu

Bitlis'te kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, açtıkları "Bitlis Sofrası" ismini verdikleri işletmede yöresel yemeklerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

02 Ağustos 2025 | 11:51
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2025 | 12:35
Güçlerini birleştiren 9 kadın kendi sofrasını kurdu

Ticaret Bakanlığı ve Bitlis Valiliğinin destekleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Bitlis Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen 9 kadın, geçen yıl yöresel yemek yaparak ekonomiye dönüştürmeye karar verdi. Beş Minare Mahallesi'nde "Bitlis Sofrası" isimli iş yeri açan kadınlar, burada kentin yöresel tatları olarak bilinen içli köfte, şemşemok, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, gari aşı ve katıklı dolma yemeklerini hazırlamaya başladı.

1 AİLE BÜTÇESİNE KATKI

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Birbirinden farklı lezzetleri sipariş eden veya işletmeye gelen müşterilerine sunan kadınlar, iş hayatına atılıp aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

2 İSTİHDAMI ARTIRMAK İSTİYORLAR

İSTİHDAMI ARTIRMAK İSTİYORLAR

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Sunav Tek, kadın istihdamını artırarak Bitlis mutfağını daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini söyledi.

3 İL DIŞINDAN YOĞUN İLGİ VAR

İL DIŞINDAN YOĞUN İLGİ VAR

İşletmede günlük yöresel yemekler hazırladıklarını belirten Tek, "Burada Bitlis Eren Üniversitesinin desteğiyle coğrafi işaretli ürünler hazırlıyoruz. Ürünlerimiz, halkımız ve il dışından gelen misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefimiz ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak, ulaştırmak." dedi.

4 "ÇALIŞMAK, ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANMAK ANLAMINA GELİYOR"

"ÇALIŞMAK, ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KAZANMAK ANLAMINA GELİYOR"

Kooperatif üyesi Şule Kayış ise kooperatif sayesinde kadınların iş hayatına atıldığını ifade etti. Kendi iş yerlerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kayış, şunları kaydetti:

"Kooperatifte çalışmak benim için çok önemliydi çünkü özgürlüğümü kazanmak anlamına geliyor. Üye olma konusunda kadınların hiçbir çekince duymasına gerek yok. Burada çalışanlar tamamen kadınlardan oluştuğu için çok rahat bir şekilde hem mutfak hem de hizmet kısmında yer alabilirler."
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