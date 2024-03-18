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  • ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesine AB'den 700 bin Euro hibe desteği

‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesine AB'den 700 bin Euro hibe desteği

Aydın Doğan Vakfı, dezavantajlı kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek hedefiyle hayata geçirdiği ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi için Avrupa Birliği’nden 700 bin Euro destek almaya hak kazandı.

18 Mart 2024 | 12:05
‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesine AB'den 700 bin Euro hibe desteği

Aydın Doğan Vakfı tarafından Avrupa Birliği Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi, 1 Şubat itibarıyla başladı. Amacı, dezavantajlı kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek, onları aktif vatandaşlık ve liderlik becerileriyle güçlendirmek ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek olan proje 36 ay sürecek.

Proje kapsamında ilk önce ihtiyaç analizine dayalı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı somut eylem ve göstergelere sahip, oyun ve canlandırma gibi yenilikçi öğrenme materyalleriyle donatılmış bir e-öğrenme programı geliştirilecek. Ardından düzenlenecek Çoğaltıcı Eğitimleri ile dezavantajlı gençleri güçlendirme odaklı çalışmalar yürüten STÖlerin mevcut kapasitelerini kız çocuklarının ve genç kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı gençlerle çalışma tasarımı ve gençler için öğrenme programları / etkinlikleri uygulama gibi konularda artırmaları desteklenecek.

Çoğaltıcı Eğitimi sonrasında, eğitime katılanlar edindikleri bilgi ve yöntemler ışığında sağlık, güvenli, eşitlikçi ve huzurlu öğrenme alanları, genç katılımı, çocuk ve genç hakları gibi çeşitli çalışma alanlarında dezavantajlı kız çocuklarına yönelik atölye programları tasarlayacak ve uygulayacaklar. 

Deprem bölgesindeki STÖ ve kız çocuklarına öncelik verilecek

Sivil toplum, kamu ve özel sektör paydaşlarının farkındalığını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal katılımı daha etkili bir şekilde savunmak için sektörler arası diyaloğu geliştirme amacıyla paydaş istişare çalıştayları, Kız Çocukları Günü etkinliği, gençlik kampları, küçük hibe desteği programları düzenlenecek. E-öğrenme ve mezun iletişim ağı gibi platformlar geliştirilecek; tüm bu çalışmaların kamusal görünürlüğü haber bültenleri ve sosyal medya paylaşımları ile artırılacaktır. 

En az 100 STÖ’ye ve 15-24 yaş grubundan 2500 dezavantajlı kız çocuğuna ulaşılması hedeflenen ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ projesi kapsamında Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin ve kız çocuklarının katılımı öncelikli teşvik edilecektir.

Arzuhan Doğan Yalçındağ: “Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki tecrübemizi bir adım daha ileriye taşıyoruz”

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Aydın Doğan Vakfı olarak, daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu bir toplum için, çeyrek asırdan fazla zamandır eğitim, sanat, kültür ve bilimle iç içe projeler gerçekleştiriyoruz. Kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişimine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve daha iyi bir gelecek inşası amacıyla çalışmalar yapıyoruz. ‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar’ mottosuyla kız çocuklarımızı, hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda teşvik ediyor, eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında oluyoruz. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanında yaptığımız çalışmalarla dikkate değer deneyimler edindik. Şimdi bu alandaki tecrübemizi, Avrupa Birliği Sosyal İçerme ve Gençlik Alanında Çalışan Hak Temelli STÖ'lere Destek Programı kapsamında yürüteceğimiz bu proje ile bir adım daha ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

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