Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."





