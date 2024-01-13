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  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısı 9 oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısı 9 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

13 Ocak 2024 | 09:10
Son Güncellenme: 13 Ocak 2024 | 13:47
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısı 9 oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
 

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