GYİAD üyeleri, şirketlerinin dijital dönüşüm süreçlerini kitapta buluşturdu

Türkiye’nin genç iş liderlerinin sesi GYİAD, üyelerinin gerçek iş hayatı deneyimlerini görünür kılmak ve bu birikimi ortak bir değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Vaka Kitapları serisine “Dönüşümün Öncüleri” ile devam ediyor.

GYİAD’ın beşinci vaka kitabı

GYİAD’ın üyelerinin gerçek iş hayatı deneyimlerini paylaşmak amacıyla hayata geçirdiği Vaka Kitapları serisi, 2017 yılında “Formül Sosunda” ile başladı. Seri, GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin hikâyelerini anlatan “Kendi Hikayesini Yazanlar”, “Yeni Neslin Rotası” ve kendi imkânlarıyla girişimlerini hayata geçiren 12 girişimcinin yer aldığı “Başaranlar Kulübü” ile devam etti.

Serinin beşinci kitabı “Dönüşümün Öncüleri”nin hazırlanma sürecine GYİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgül Topkan Koruyan liderlik etti. Kitapta GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya’nın yanı sıra YGD Consultancy Law Mediation Kurucu Ortağı, Avukat ve Arabulucu Burcuhan Yıldıran Kuroğlu, Tellioğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bonatelli Gıda Kurucusu Buse Tellioğlu Altındiş, Çetinkaya Kategori Yönetim Direktörü Cumali Çetinkaya, M3 Works Chief Entertainment Officer Erdem Genç, Red and Grey Kurucusu & Ajans Başkanı Faruk Furkan Reis, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, Rigosis Bilgi Sistemleri A.Ş Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kubilay Konan, Garantili Cep Yönetim Kurulu Üyesi & CEO, Ekspar Bilişim CEO M. Ebrar Bilgili, Yataş Grubu Divanev Pazarlama Yöneticisi ve 3. Kuşak Aile Üyesi Merve Balçık Bozkaya, Doğavera Gıda / Wefood Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kuş ve Forma Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili & CFO Yeliz Akbaş Kırış’ın deneyimleri yer alıyor.

“Kusursuz dönüşüm reçeteleri değil, gerçek deneyimler var”

Yapay zekânın şirketler açısından yalnızca yeni teknolojilerin kullanımından ibaret olmadığına dikkat çeken GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, şu ifadelerde bulundu:

“Değişimin geldiğini biliyoruz ancak onun gerektirdiği dönüşüm her zaman aynı hızda veya başarıda gerçekleşmiyor. Bir tarafta değişebileceğini bildiğimiz işler, diğer tarafta uzun yıllardır alıştığımız yöntemler, süreçler ve karar alma biçimleri var. İşte tam da bu noktada yapay zeka, sadece teknoloji sektörünü ilgilendiren bir alan olmaktan çıkıyor. Geçmişte doğru olanın bugün aynı sonucu vermeyebileceğini görebilmek, bugüne kadar bizi taşıyan deneyimi kaybetmeden, yarının bizden istediği değişime alan açabilmek gerekiyor. ‘Dönüşümün Öncüleri’ni hazırlarken bizim merak ettiğimiz de tam olarak buydu: Bir şirket, bildiği yolu değiştirmeye nasıl karar verir?”

Vaka Kitapları ile üyelerin gerçek iş hayatı deneyimlerini başkalarının da yararlanabileceği ortak bir değere dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Çetinkaya, “Bu kitapta kusursuz dönüşüm reçeteleri yok. Gerçek kararlar, arayışlar, denemeler, öğrenilenler ve gerektiğinde yeniden çizilen rotalar var. Bir başkasının deneyimi size kendi yolunuzu tarif etmeyebilir ama daha önce görmediğiniz bir ihtimali gösterebilir, uzun zamandır sormadığınız bir soruyu sordurabilir. ‘Dönüşümün Öncüleri’nde yer alan 12 hikâye birbirinden farklı olsa da hepsinde ortak bir irade var: Değişimin kendilerine ulaşmasını beklemek yerine, kendi kurumlarında değişimi başlatmak” dedi.

‘Çalışanların yüzde 62’si iş yerinde yapay zekâ kullanmıyor’

Kitabın ele aldığı dönüşüm ihtiyacı, GYİAD’ın “Yapay Zekâ Döneminde Yükselen Nitelikler” araştırmasının sonuçlarıyla da benzerlik gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 62’si iş yerinde yapay zekâ araçlarını hiç kullanmıyor. Yapay zekâ kullananların yüzde 93’ü ise bu araçlardan ağırlıklı olarak bilgi edinmek ve araştırma yapmak için yararlanıyor. Çalışanların yüzde 57’si, kurumunda yapay zekâ kullanımına ilişkin belirli bir politika olmadığını ya da böyle bir politika bulunup bulunmadığını bilmediğini söylüyor. Çalışanların yaklaşık yarısı ise günlük işlerinin önemli bir bölümünün otomatikleştirilebilir görevlerden oluştuğunu düşünüyor.

“Dönüşümün Öncüleri – İş Dünyasında Yapay Zekâ Dönüşüm Hikâyeleri” kitabı, online satış platformları ve kitabevlerinden temin edilebiliyor.

