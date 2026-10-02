Yapay zeka ve dijitalleşme, insan kaynakları ekosistemini de dönüştürüyor. Bu kapsamda BİS Çözüm'ün yeni nesil İK platformu Plena Pro'nun tanıtıldığı PLENA HR VISION '26 buluşmasında konuyla ilgili çarpıcı veriler paylaşıldı. İK profesyonellerinin operasyonel yükten kurtularak stratejik karar ortaklığına geçtiği yeni dönemi anlatan BİS Çözüm Genel Müdür Yardımcısı ve Ortağı Gizem Güneşdoğdu "Şirketlerin yüzde 73'ü yapay zekayı test ederken, İK içinde fiilen kullananların oranı yüzde 39'da kalıyor. Asıl dönüşüm şimdi başlıyor" dedi.

Yapay zeka hemen hemen her sektörü dönüştürürken, insan kaynakları alanı da sürecin doğrudan odağında yer alıyor. Bu dönüşümün somut verileri, "Anlayan, Öngören, Dönüştüren" sloganıyla düzenlenen PLENA HR VISION '26’da paylaşıldı. BİS Çözüm'ün yeni nesil bulut tabanlı İK platformu Plena Pro'nun iş dünyasıyla buluştuğu etkinlikte; işe alımdan özlüğe, bordrodan performansa ve çalışan deneyimine uzanan süreçleri tek veri modeli üzerinde birleştiren yapay zeka mimarisi aktarıldı.

İK Liderlerinin Yüzde 88'i Somut Değer Elde Edemiyor

Güncel küresel araştırmalara göre CHRO'ların yüzde 91'inin ana gündeminde yapay zekanın bulunduğunu belirten BİS Çözüm Genel Müdür Yardımcısı ve Ortağı Gizem Güneşdoğdu "Şirketlerin yüzde 73'ü yapay zekayı test ediyor ancak İK içinde fiilen kullananların oranı yüzde 39'da kalıyor. İK profesyonellerinin yüzde 54'ünün ise bu yıla dönük bir kullanım planı bile bulunmuyor. Dahası, İK liderlerinin yüzde 88'i yapay zeka yatırımlarından henüz ölçülebilir bir iş değeri elde edemediğini söylüyor. Buradaki sorun ise teknolojiden ziyade sürecin, verinin ve insanın aynı hikayede buluşamamasından kaynaklanıyor” dedi.

Her Çalışan Arkasında Bir Veri Hikayesi Bırakıyor

İlk iş başvurusundan terfiye, izinden bordroya ve ayrılığa kadar her çalışanın arkasında zengin bir veri hikayesi bıraktığına dikkat çeken Güneşdoğdu sözlerine şöyle devam etti: "Kurumların çoğunda bu veriler birbirini tanımayan ayrı sistemlerde, tablolarda ve e-postalarda kayboluyor. Dağınık verinin üzerine yapay zeka kurduğunuzda sistem yalnızca hızlı ama yanlış cevaplar üretir. Doğru karar alabilmek için adayın ilk temasından ayrılığa kadar uzanan 12 duraklık veri yolculuğunu tek çatı altında toplamak şart. Türkiye bu dönüşümde sanılandan avantajlı: İK'da yapay zekayı ileri seviyede görenlerin oranı yüzde 50 ile küresel ortalamanın üzerinde; yapay zekanın değer önerisini güçlü bulanların oranı ise yüzde 19'luk küresel ortalamaya karşılık yüzde 33. Hammadde elimizde. Plena Pro tam olarak bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve veriyi öngörüye dönüştürmek için doğdu."

Ajan Yürütür, İnsan Yönetir

Platformun veri yolculuğunu üç adımda ele aldığını anlatan Güneşdoğdu, "İlk adım anlamak: Plena Pro doğal dille çalışıyor. İK yöneticisi sayfalarca form doldurmak yerine ne istediğini günlük dilde tek bir cümleyle yazıyor, istediği işlemi veya analizi saniyeler içinde masasında görüyor; aynı kolaylık aday deneyiminden günlük operasyona kadar uzanıyor. İkinci adım öngörmek: platform kayıt tutmakla kalmıyor, öneride bulunuyor; ayrılma riskini, devamsızlık trendlerini ve iş gücü ihtiyacını önceden işaret ediyor. Üçüncü adım dönüştürmek: organizasyonu pozisyon bazlı değil beceri bazlı tasarlamayı mümkün kılıyor; kurumun gerçek yetenek haritasını çıkarıyor. Bunların üzerinde de operasyonu yapay zeka ajanlarının yürüttüğü, nihai kararı insanın verdiği 'Ajan yürütür, insan yönetir' modeliyle İK süreçlerinde yeni bir dönem başlatıyoruz. Rutin işleri, takvimleri ve kontrolleri ajanlar tamamlıyor; stratejik kararlar her zaman insanda kalıyor. 30 yıldır uluslararası bankaların verisini yöneten bir kurum olarak güvenliği de en başa koyduk. Özlük bilgileri bir şirketin en hassas alanıdır; finans sektöründe uyguladığımız sıkı denetim ve şeffaflık standartlarını aynı disiplinle Plena Pro'ya aktardık” ifadelerini kullandı.

Çalışan Deneyimine Odaklanıyor

Etkinlikte teknolojik dönüşümün yanı sıra çalışan deneyimi ve iyi olma hali de gündeme geldi. Gallup’un 2026 Küresel İşgücü araştırmasına göre çalışanların yalnızca yüzde 34’ü iş ve yaşamında kendini iyi hissederken, yüzde 40’ı her gün belirgin düzeyde stres yaşıyor. Bu verilerden hareketle platformun yeni İyi Olma Hali modülü de katılımcılara tanıtıldı.

Modül; çalışanlara gün içinde kısa video içerikleri, kişisel çalışma araçları ve kendi deneyimlerini takip edebilecekleri alanlar sunarken, İK ekiplerine de anonim davranış göstergeleri üzerinden çalışan deneyimine ilişkin içgörüler sağlıyor. Yapısı itibarıyla terapi hizmeti sunmak yerine, çalışanların iş hayatındaki deneyimlerini ve davranışlarını desteklemeye odaklanıyor.

