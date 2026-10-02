Biotrend ve Uniper'den güç birliği

İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreni, Almanya’dan gelen Uniper heyetinin ve Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral’ın katılımıyla gerçekleşti. Protokol kapsamında taraflar, Biotrend’in mevcut atık bazlı biyogaz tesislerinin biyometan üretimine dönüştürülmesi ve yeni biyometan üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fırsatları birlikte inceleyecek.

Biyometan, mevcut doğal gaz altyapısında kullanılabilmesi ve sanayi ile ulaşım sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilmesi nedeniyle öne çıkan yenilenebilir gaz kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor. İmzalanan protokolün, Türkiye’nin biyometan potansiyeline ilişkin teknik ve ticari fırsatların değerlendirilmesine zemin oluşturması hedefleniyor.

Türkiye’nin yıllık 50 TWh seviyesine kadar ulaşabileceği değerlendirilen biyometan potansiyeli bulunuyor. Doğanlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biotrend’in mevcut portföyünün ise yıllık yaklaşık 1,4 TWh biyometan üretim potansiyeli sunduğu tahmin ediliyor. Taraflar, gerekli mevzuat ve sertifikasyon koşullarının sağlanması halinde, biyometanın Türkiye doğal gaz şebekesine verilmesi ve Avrupa Birliği pazarlarına ulaştırılması seçeneklerini değerlendirecek.

İmzalanan protokol, tarafların biyometan üretimi ve Avrupa pazarlarına erişim fırsatlarını değerlendireceği ilk aşamayı kapsayacak ve taraflar açısından herhangi bir yatırım, satış veya alım taahhüdü doğurmayacak. Gelecekteki projeler; düzenleyici çerçeve, sertifikasyon süreçleri ile teknik ve ticari fizibiliteye bağlı olarak değerlendirilecek.

Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral, konuyla ilgili açıklamasında, “Biyometan, Türkiye’nin atık ve biyogaz kaynaklarını yüksek katma değerli bir yenilenebilir gaz ürününe dönüştürme potansiyeline sahip. Uniper ile imzaladığımız protokol kapsamında, Türkiye’deki biyometan üretim fırsatlarını ve Avrupa pazarlarına erişim imkanlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Biotrend’in atık yönetimi ve biyogaz alanındaki deneyiminin, bu fırsatların teknik ve ticari açıdan değerlendirilmesinde önemli bir temel oluşturacağına inanıyoruz.” dedi.