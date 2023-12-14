ARA
Bist 100
7599,98
0,94%
Bist 100
Dolar/TL
29,0417
0,2302%
Dolar/TL
Euro/TL
31,6743
0,4619%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0907
0,2311%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1899,1
0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Hafta sonuna dikkat! Sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor

Hafta sonuna dikkat! Sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da bugün 17 olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düşecek.

14 Aralık 2023 | 11:42
0
Hafta sonuna dikkat! Sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor

Hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak, soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor.

Kar yağışının yurdun kuzey batısından Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.

İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek

MGM'nin tahminlerinde, bugün İstanbul'da 17 derece olan sıcaklık Pazar günü 8 dereceye kadar düştüğü görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1899,1 0,72%
  • ALTIN ONS 2033,93 0,49%
  • BIST 100 7599,98 0,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0417 0,2302%
  • EURO/TURK LIRASI 31,6743 0,4619%
  • EURO/USD 1,0907 0,2311%
  • INGILIZ STERLINI 1,26674 0,3132%
  • JAPON YENI 141,638 -0,929%
  • KANADA DOLARI 1,34584 -0,29929%
  • RUS RUBLESI 90,0285 0,7594%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
FED'in faiz kararı belli oldu
FED'in faiz kararı belli oldu
2024'te 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirket
2024'te 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirket
Başvurular başlıyor: En az 1 milyar lira olan yatırımlara uzun vadeli kredi sağlanacak
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı 5 meslek
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
FED'in faiz kararı belli oldu
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
e-Devlet'te yeni bir hizmet daha
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
FED'in faiz kararı belli oldu
2024'te 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirket
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL