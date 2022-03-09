Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve artından Moskova’ya yönelik yaptırımlar sonrası emtia piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Çünkü Rusya, dünya emtia piyasalarında önemli bir oyuncu. Rusya sadece petrol ticaretinde baskın değil. Buğday ve kömürün en büyük üreticilerinden biri. Buğday ve tahıllardan petrol, doğal gaz ve kömüre, altın ve diğer değerli metallere kadar en hayati hammaddelerden bazılarının dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. Peki, Rusya’nın hangi emtiada payı ne kadar?

Anadolu Ajansı Rusya’nın emtia tedarikindeki payını şöyle grafiklendiriyor:

RUSYA VE EMTİA PİYASASINDAKİ YERİ İLE İLGİLİ 10 BİLGİ

Business Insider ise Rusya’nın emtia piyasasındaki pozisyonunu rakamlarla şöyle yorumluyor: