Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve artından Moskova’ya yönelik yaptırımlar sonrası emtia piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Çünkü Rusya, dünya emtia piyasalarında önemli bir oyuncu. Rusya sadece petrol ticaretinde baskın değil. Buğday ve kömürün en büyük üreticilerinden biri. Buğday ve tahıllardan petrol, doğal gaz ve kömüre, altın ve diğer değerli metallere kadar en hayati hammaddelerden bazılarının dünyanın en büyük ihracatçılarından biri. Peki, Rusya’nın hangi emtiada payı ne kadar?
Anadolu Ajansı Rusya’nın emtia tedarikindeki payını şöyle grafiklendiriyor:
RUSYA VE EMTİA PİYASASINDAKİ YERİ İLE İLGİLİ 10 BİLGİ
Business Insider ise Rusya’nın emtia piyasasındaki pozisyonunu rakamlarla şöyle yorumluyor:
Petrol
Rusya, ABD ve Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Küresel petrol üretiminin yaklaşık %12’sinden veya günde 10 ila 12 milyon varilden sorumlu. Rusya’nın petrol ihracatının yaklaşık %60’ı OECD Avrupa’ya, %20’si ise Rusya petrolünün en büyük alıcısı olan Çin’e gidiyor. Ülkenin ihracatının kabaca üçte ikisi deniz yoluyla, geri kalanı ise geniş boru hatlarıyla sevk ediliyor.
Doğal Gaz
Rusya, Avrupa Birliği gazının neredeyse yarısını sağlıyor. 2021’de AB, Rusya’dan 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu rakam AB gaz ithalatının yaklaşık %45’ini ve toplam gaz tüketiminin yaklaşık %40’ını oluşturdu. Almanya büyük ölçüde Rus gazına bağımlı ve gazının %35’ini oradan ithal ediyor. Kuzey Akım 2 boru hattı yoluyla daha da fazla Rus gazı sağlamayı amaçlamıştı, ancak bu proje Ukrayna’daki savaşın ışığında süresiz olarak askıya alındı. (Rusya’dan hangi ülke ne kadar doğalgaz alıyor başlıklı yazımıza bakabilirsiniz)
Altın
Rusya, Avustralya ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü büyük altın üreticisidir. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 350 ton değerli metal tedarik etti. Altın fiyatı, Rusya’nın fiziki arzının kesintiye uğramasından endişe duyan herkesten ziyade, piyasa belirsizliği zamanlarında güvenli bir liman arayan yatırımcılardan gelen sermaye akışından daha fazla yararlandı.
Kömür
Rusya, dünyanın üçüncü büyük kömür üreticisidir. Reuters’e göre Çin, geçen yıl 50 milyon tonun üzerinde kömür satın alarak Rusya’nın en büyük kömür alıcısı oldu.
Buğday
Rusya, geçen yıl 75,5 ton buğday üretti ve küresel ihracat arzının neredeyse %17’si ile en büyük buğday ihracatçısı ülke konumunda.
Nikel
Rusya, küresel nikel üretiminin yaklaşık %7’sini oluşturuyor ve Endonezya ve Filipinler’in ardından üçüncü en büyük üretici. Nikel, paslanmaz çelik ve elektrikli araçlar için pil üretiminde önemli bir bileşen.
Paladyum
Rusya, dünyanın en büyük paladyum üreticisi konumu için Güney Afrika ile rekabet ediyor. Bu konuda her türlü aksama otomobil üreticileri için ciddi bir sorun oluşturabilir. Commerzbank stratejisti Daniel Briesemann, “Rusya’dan kaynaklanan olası arz kesintileri hala paladyum piyasasında fiyatlandırılıyor. Rusya, küresel paladyum üretiminin %38’ini oluşturuyor. Arz kesintileri başka bir yerde dengelenemediğinden, piyasa büyük bir arz açığına dönüşme riskiyle karşı karşıya.” diyor
Bakır
Rusya , kablolama ve güç kablolarında kullanılan küresel bakırın yaklaşık % 3,5’ini sağlıyor.
Kereste
Canadian Forest Industries ticaret dergisine göre, Rusya dünyanın en büyük kereste ihracatçısı ve orman ürünleri ihracatı geçen yıl 12 milyar doları aştı .
Alüminyum
Rusya, Çin’den sonra dünyanın en büyük alüminyum üreticisi. Analistler tarafından bu yıl 70 milyon ton olarak tahmin edilen küresel arzın yaklaşık %6’sını oluşturuyor. Alüminyum, enerji açısından en yoğun malzemelerden biridir ve petrol, doğal gaz ve kömürdeki artış, metalin maliyetinde karşılaştırılabilir bir artışa neden olmuştur.
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