Atakaş Hatayspor, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza’nın transferi için 8 milyon euro karşılığında Rus ekibi Krasnodar’la anlaşmaya vardı. Daha önce basına yansıyan bilgilere göre Hatayspor sezon başında 1996 doğumlu futbolcuyu 300-350 bin euroya almıştı. Boupendza değerini kısa sürede bir hayli artırmış görünüyor.

Spor basını bugün Hatayspor’dan Rusya’ya uzanan transferi konuşuyor. Rus ekibi Krasnodar ile Atakaş Hatayspor yönetimi, Boupendza’nın transferi için el sıkıştı.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kentte bulunan Krasnodar yöneticileri ile yaptıkları transfer görüşmelerinin detaylarını TRT SPOR’a yayınlanan “Hedef Süper Lig” programında anlattı.

YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLECEK

Golcü oyuncunun satışından yaklaşık 10 milyon avro gelir elde edeceklerini kaydeden Savaş, “Aslında Krasnodar, Dinamo Kiev, Dinamo Moskova, İtalya’dan bir takım ve İngiltere’den iki takım bizim oyuncumuzu takip ediyordu. Krasnodar bugüne kadar hep bu işin peşinde oldu. Şu anda iki taraf için de olumlu anlamda belli bir aşamaya geldi. Futbolcuyla da ilgili bir problem olmazsa pozitif şekilde bu transfer sonuçlanacak. Perşembe akşamına kadar sonuçlanmış olacak. Boupenzda bu yılı Hatayspor’da tamamlayacak.” dedi.

Lütfü Savaş, düzenlediği basın toplantısında ise Hatayspor’un son 5 yıldır Türkiye’de başarılara imza attığını belirtti.

Savaş, Hatayspor’un Süper Lig’de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye’de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldiğini kaydetti.

Aaron Boupendza'nın transferi konusunda Rusya temsilcisi Krasnador takımı ile Atakaş #Hatayspor'umuz arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı. Olumlu devam eden görüşmelerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/iezYpf5SDt — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 23, 2021

Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile oyuncuları Boupendza’nın transferi için görüştüklerini dile getiren Savaş, “Dünden beri yönetici arkadaşlarımız, oyuncumuz Aaron Boupendza’nın transferi için görüşmelere başlamıştır. Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

KRASNODAR GENEL MÜDÜRÜ: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

Krasnodar Genel Müdürü Khashig de Boupendza’nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini aktardı. Khashig, kısa zamanda güzel haber vermek istediklerini sözlerine ekledi.

8 MİLYON EURO VE SATIŞTAN PAY

TRTSpor’un haberine göre Gabonlu oyuncu ile ilgili yapılan anlaşma şöyle;

Bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek

Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

Boupendza sezonu Hatayspor’da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador’a geçecek

Boupendza, geride kalan 26 haftada kaydettiği 18 golle Süper Lig’in en golcüsü oyuncusu durumunda bulunuyor.