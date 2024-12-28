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Havalimanında yakalanan yavru gorilden yeni fotoğraf var

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı.

28 Aralık 2024 | 22:18
Son Güncellenme: 28 Aralık 2024 | 22:47
Havalimanında yakalanan yavru gorilden yeni fotoğraf var

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu. Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.


 


 

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