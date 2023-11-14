Hazine ve Maliye Bakanlığı 10,5 milyar lira borçlandı

İhalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde eksi 1,35, bileşik faiz yüzde eksi 1,35 oldu.

Nominal teklifin 22 milyar 524 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 970 milyon lira, net satış 5 milyar 536,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 531 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 10 milyar 536,4 milyon lira borçlandı.