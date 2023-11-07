ARA
Bist 100
7860,88
0,2%
Bist 100
Dolar/TL
28,523
0,2174%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5392
0,1919%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0707
-0,0257%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1788,81
0,27%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine ve Maliye Bakanlığı 21,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihalede, toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

07 Kasım 2023 | 15:50
0
Hazine ve Maliye Bakanlığı 21,1 milyar lira borçlandı

İlk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 38,48, bileşik faiz 42,18 oldu.

Nominal teklifin 23 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 838 milyon lira, net satış 3 milyar 986,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 413 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz 29,77, bileşik faiz 31,98 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 585,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 876 milyon lira, net satış 7 milyar 104,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 649,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlandı.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1788,81 0,27%
  • ALTIN ONS 1950,65 0,05%
  • BIST 100 7860,88 0,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,523 0,2174%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5392 0,1919%
  • EURO/USD 1,0707 -0,0257%
  • INGILIZ STERLINI 1,2282 -0,05493%
  • JAPON YENI 150,886 -0,072%
  • KANADA DOLARI 1,37937 -0,01848%
  • RUS RUBLESI 91,85 -0,2714%
Günün En Çok Okunanları
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)
GERİ
İLERİ
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL