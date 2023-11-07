Hazır Beton Fuarı ve Kongresi, 30 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak

Türkiye Hazır Beton Birliğinin TG Expo organizatörlüğünde gerçekleştirdiği “BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi”, hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya getirecek. BETON 2023 Hazır Beton Kongresi 8-10 Kasım 2023 tarihlerinde; Beton 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ise 8-11 Kasım 2023 tarihlerinde Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.



Fuarla ilgili bilgi veren TG EXPO Genel Müdürü Cem Şenel, “Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en önemli fuar ve kongresine ev sahipliği yapacak olan “BETON 2023” sektörün tüm paydaşlarını aynı ortak platformda 11. kez buluşturacak. Toplam 15.708 metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz fuarda, inşaat, hazır beton, çimento, kimyasal katkı ve agrega sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecek. 5 kıtada, ABD’den Özbekistan’a, Hindistan’dan Endonezya’ya 30’dan fazla ülkede bireysel ve milli katılım organizasyonlarımız ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürün ve hizmetlerini tanıtmaları ve ihracatlarını geliştirmeleri için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Fuara uluslararası katılımın ve alım heyetleri taleplerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Şenel; “İnşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden 100’ün üzerinde katılımcısı olan fuarımız, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan 3.000’i yabancı olmak üzere toplamda 12.000’den fazla sektör profesyonelini ağırlayacak” dedi.