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  • Haziran 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Haziran 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Haziran 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Haziran 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Peki Haziran 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte Haziran 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

05 Haziran 2023 | 11:40
Son Güncellenme: 05 Haziran 2023 | 12:27
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Haziran 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Haziran 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira kontratı yenileyecekler tarafından mayıs ayı enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından belirlenen mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran 2023 işyeri kira artış oranı da belli oldu. 

2023 HAZİRAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Haziran ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Mayıs ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 63,72  oranında artış yapılabilecektir.

2023 HAZİRAN AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: % 63,72
Kira Artış Tutarı:  6.372,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  16.372,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı:  196.464,00 TL

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

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