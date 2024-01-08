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  • Hyundai'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 adetlik araç teslimi

Hyundai'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 adetlik araç teslimi

Hyundai, 1000 adet "Tucson" model aracını Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti.

08 Ocak 2024 | 12:47
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Hyundai'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 adetlik araç teslimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey devlet yöneticileri ve emniyet teşkilatının katılımıyla gerçekleşen törende, 6 bin 992 yeni polis memuru göreve başladı.

Törende, hizmete alınan yeni araçlar da tanıtıldı. Hyundai Tucson'u uzun yıllardır tercih eden Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görev yapan polis teşkilatına 1000 adet yeni araç takviyesi daha yaparak mevcut filosunu güçlendirdi.

"Tucson araçlarımızın polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Emniyet Genel Müdürlüğünün Tucson modelini tercih etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Berkel, "Emniyet teşkilatının içinde farklı görevlerde kullanılacak olan Tucson'un, aktif koruma sağlayan güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, göreve başlayan yeni memurlarımıza da hayırlı olsun diyerek başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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