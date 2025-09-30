İBB burs başvurusu ne zaman son? 2025-2026 İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere yönelik önemli bir mali yardım sağlıyor. Genç Üniversiteli Desteği olarak adlandırılan bu proje kapsamında, farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilere burs ödemesi yapılıyor.
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?
23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Desteği için başvurular devam ederken, başvuru ve evrak teslim işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hangi kriterlerin esas alınacağı netleşti.
Öğrenciler, eğitim yardımı başvurularını ve gerekli evrak teslim işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirecek:
Web Sitesi: Başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabilecek.
Mobil Uygulama: Alternatif olarak, İstanbul Senin mobil uygulaması da başvuru ve evrak teslimi için kullanılabilecek.
2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim dönemi için üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir mali destek programı başlattı. Bu program kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine burs sağlanması hedefleniyor.
Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla sağlanacak olan burs miktarının detayları şu şekildedir:
Burs Miktarı: Öğrencilere sağlanacak burs miktarının 20 bin TL olması planlanıyor.
Ödeme Şekli: Geçtiğimiz yıl uygulandığı gibi, ödemelerin bu yıl da genellikle iki taksit halinde yapılması bekleniyor.
Bu destek, maddi zorluk çeken gençlerin eğitim masraflarını hafifletmeyi, böylece akademik başarılarına odaklanmalarını teşvik etmeyi amaçlayan büyük bir fırsat sunuyor.
Başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden 23 Eylül itibarıyla başlamıştır. Başvuru şartlarında, hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gibi kriterler aranmaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi.
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi olmak.
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak.
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması.
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.