İBB burs başvurusu ne zaman son? 2025-2026 İBB bursu ne kadar?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Desteği için başvurular devam ederken, başvuru ve evrak teslim işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hangi kriterlerin esas alınacağı netleşti.

Öğrenciler, eğitim yardımı başvurularını ve gerekli evrak teslim işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirecek:

Web Sitesi: Başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Mobil Uygulama: Alternatif olarak, İstanbul Senin mobil uygulaması da başvuru ve evrak teslimi için kullanılabilecek.