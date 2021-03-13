İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Koca, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem anneleri Hakk’ın rahmetine kavuştu.” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021
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