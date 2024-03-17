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İki köpeği ile buluyor; kilosu 40-70 euroya satılıyor

Kırklareli'nde özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarından 20 çeşit ürün üretiliyor... İşte tesisin hem 'mantar avcısının' açıklamaları...

17 Mart 2024 | 12:14
Son Güncellenme: 17 Mart 2024 | 12:30
İki köpeği ile buluyor; kilosu 40-70 euroya satılıyor

Vize ilçesinde eğitimli köpeklerle ormandan toplanan trüf mantarından elde edilen konserve, yağ ve sos gibi ürünlerle ihracat hedefleniyor. İşte anlattıkları:

1 'Mantar Avcıları' buluyor

'Mantar Avcıları' buluyor Bölgede "mantar avcısı" olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor.

2 20 çeşit ürün üretiliyor

20 çeşit ürün üretiliyor Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.

3 YILDA 3-5 TON İŞLİYORUZ

YILDA 3-5 TON İŞLİYORUZ Tesisin işletme müdürü Selçuk Argun, AA muhabirine yaklaşık 5 yıldır trüf mantarından üretim yaptıklarını söyledi.Trüf mantarı yağı, trüf sosu, trüf tuzu olmak üzere 20 çeşit ürün ürettiklerini belirten Argun, "Yılda yaklaşık 3 ile 5 ton arasında trüf mantarını işliyoruz. Ürünlerimizi yurt içinde satışa sunuyoruz. Ürünlerimizi yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz." şeklinde konuştu.

4 ZOR YETİŞİYOR, AZ BULUNUYOR

ZOR YETİŞİYOR, AZ BULUNUYOR Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurguladı.

5 GENELDE LÜKS ALGISI VARDI

GENELDE LÜKS ALGISI VARDI İşletmelerini açarken trüf mantarı ithalatının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Argun, "Biz işletmemizi açarken ithalatın önüne geçmek istedik. Ürettiğimiz ürünleri yurt içinde satıyoruz, bundan sonraki hedefimiz ihracat. Biz üretim ve fiyat politikamız ile ithalatın önüne geçtiğimize inanıyoruz. 'Bu ürünler genelde lüks lokanta ve otellerde tercih ediliyor.' algısı vardı, biz üretimimizle bununda önüne geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.

6 'BULMAK İÇİN GÜNDE EN AZ 10 KM GİDİYORUZ'

'BULMAK İÇİN GÜNDE EN AZ 10 KM GİDİYORUZ' Bölgede "Mantar avcısı" olarak bilinen 63 yaşındaki Ekrem Kalemli günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre yürüdüğünü söyledi.

7 2 KÖPEĞİ İLE ARIYOR

2 KÖPEĞİ İLE ARIYOR 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçe tabi tutularak Kırklareli'ne geldiğini belirten Kalemli, 6 yıl önce Bulgaristan'dan aldığı iki eğitimli köpeği ile ormandan mantar toplamaya başladığını dile getirdi.

8 BAZEN HİÇ BULAMIYORUZ, BAZEN...

BAZEN HİÇ BULAMIYORUZ, BAZEN... Hava şartları nedeniyle ormanda zorlandıklarını ifade eden Kalemli "Bu işte mantarın yerini bileceksin. Günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre gidiyoruz. Bazen hiç mantar bulmadan da döndüğümüz oluyor. Bazen de 7 kilograma kadar mantar buluyorum" diyor.

9 KÖPEK KOKUSUNU ALIP KAZMAYA BAŞLAR

KÖPEK KOKUSUNU ALIP KAZMAYA BAŞLAR Kalemli, "Mantarı köpekler buluyor, 30 metre çapında bir alanda mantar varsa köpek onun kokusu alır ve hemen kazmaya başlar. Köpek olmadan bu işi yapmanın imkanı yok. Köpek bir yerde mantarın kokusunu alıp koştuğunda heyecan oluyor" diyor.

10 NE KADARA SATILIYOR?

NE KADARA SATILIYOR? Kalemli, mantarın en çok yaz ayında çıktığını aktardı. Trüf mantarının diğer mantar türlerine göre kazancının daha fazla olduğuna işaret eden Kalemli, kalitesi düşük mantarın 40 avroya, kaliteli mantarın ise 70 avroya sattığını anlattı.
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