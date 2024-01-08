ARA
Bist 100
7628,73
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
29,8473
0,0168%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7142
0,0569%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,094
-0,0877%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1963
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İki öğretim üyesine göre bu teknik depremlerde işe yarayabilir

İki öğretim üyesine göre bu teknik depremlerde işe yarayabilir

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğretim üyelerinin geliştirdiği, betonarme kirişlerin kısa sürede ve düşük maliyetle güçlendirilmesine imkan sağlayan "çelik dikiş" tekniğinin, deprem testlerinden başarıyla geçtiği duyuruldu.

08 Ocak 2024 | 01:02
0
İki öğretim üyesine göre bu teknik depremlerde işe yarayabilir

KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Musa Hakan Arslan ve Doç. Dr. Ceyhun Aksoylu, betonarme kirişlerin onarım ve güçlendirmesi için bir proje üzerine çalıştı.

Fakültenin Yapı ve Mekanik Laboratuvarı'nda yürütülen çalışma sonunda kirişlerin kısa sürede ve düşük maliyetle güçlendirilmesine imkan sağlayan bir teknik geliştiren akademisyenler, bu çalışmanın patentini de aldı. Yapılan depremi benzeştiren itme ve çekme testlerinde, deprem anında mekanik çelik dikiş uygulaması yapılan kirişlerde, meydana gelecek kırılmalara karşın koruma sağlandığı ortaya çıktı.

Patentli güçlendirme tekniği ani kırılmayı engelliyor

Doç. Dr. Aksoylu, AA muhabirine, "mekanik çelik dikiş" ismini verdikleri ve patenti alınan güçlendirme yönteminin uygulamada kullanılması için deneyleri sürdürdüklerini söyledi.

TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ikinci aşamasında olduklarını vurgulayan Aksoylu, "Bu aşama bizim için deprem testi aşaması. Yani deprem anında mekanik dikişler işe yarayacak mı? Bunu test etmek üzere birçok parametreyi dikkate aldığımız çok kapsamlı bir deneysel çalışma başlattık. Bu noktada çok ciddi kazanımlar elde ettik." diye konuştu.

Aksoylu, yaptıkları deneysel çalışmalarda çelik dikişin çok net şekilde işe yaradığını gördüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İçindeki sargı donatısı az olan kirişlerin mekanik dikişlerle güçlendirilebileceğini ispat ediyoruz. Yapı elemanı, deprem anında kırılmadan kendi içinde deplasman yapacak. Buna yer değiştirme diyoruz. Bunu mekanik dikişlerle sağlayabiliyoruz. Ani bir kırılma, toptan bir göçme istemiyoruz. Dolayısıyla her bir yapı elemanının sünek (yer değiştirme, enerji yutma kapasitesi) davranması gerekiyor, deplasman yapması gerekiyor. Yük taşıma kapasitesini kaybetmeden bunları yapması gerekiyor. Bugün bulduğumuz bu patentli güçlendirme tekniği de bunu sağlıyor. Bu güçlendirmeyle kirişin hem sünekliliğini artırıyoruz, aynı zamanda da yüzde 100'e yakın dayanım artışı gerçekleşiyor. Kirişin güçlendirilmesi yüzde 100 oranında sağlanmış oluyor."

Uygun maliyetle güçlendirme yapılabiliyor

Bazı güçlendirme tekniklerinin maliyetli olduğuna işaret eden Aksoylu, "Bazı binalar güçlendirildikten sonra 'keşke yıkılıp yeniden yapılsaydı' durumuna gelebiliyor. Ancak mekanik çelik dikişler, uygulamadaki yöntemler arasında maliyeti en uygun olanı. Bütün yapı elemanlarındaki kirişler güçlendirilebilir diyemeyiz. Bunun bir sınırı var ve zaten biz de bu projeyle bu sınırları belirleyip uygulayıcılara sunacağız." ifadelerini kullandı.

Aksoylu, amacının, 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine bu tekniğin yer alması olduğunu belirterek, bu sayede tekniğin hızlı şekilde güçlendirilmeyi bekleyen kiriş elemanlarında kullanılacağını kaydetti.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1963 0,05%
  • ALTIN ONS 2045,63 0,08%
  • BIST 100 7628,73 1,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,8473 0,0168%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7142 0,0569%
  • EURO/USD 1,094 -0,0877%
  • INGILIZ STERLINI 1,27201 0,28184%
  • JAPON YENI 144,635 0,001%
  • KANADA DOLARI 1,33644 0,08762%
  • RUS RUBLESI 91,35 0%
Günün En Çok Okunanları
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer
Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer
AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı
AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı
2023'te en çok satılan 5 otomobil markası... Birinci değişmedi
2023'te en çok satılan 5 otomobil markası... Birinci değişmedi
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı
TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı
THY, Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklarını seferden çekti
GERİ
İLERİ
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer
AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı
2023'te en çok satılan 5 otomobil markası... Birinci değişmedi
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer
AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı
2023'te en çok satılan 5 otomobil markası... Birinci değişmedi
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
Kente gidenlerin en çok ziyaret ettiği 4 yer
AK Parti'de İstanbul dahil 26 ilin adayları açıklandı
2023'te en çok satılan 5 otomobil markası... Birinci değişmedi
THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL