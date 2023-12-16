ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

İlaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kurda yüzde 25'lik artış yapıldı.

16 Aralık 2023 | 09:53
0
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel bir euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
GERİ
İLERİ
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Asgari ücret ve emekli zammı açıklaması... Oran ne olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL