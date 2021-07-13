Medya Takip Merkezi’nin popüler yemeklerin basına yansımalarına dönük araştırmasında ilginç sonuçlar… Araştırmaya göre hamburgere olan ilgi %153 azalırken kebaba olan ilgi ise %9 artmış durumda.

Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre pandemiyle birlikte restoranların paket servisine başlaması sonrası; medya ve sosyal medyada yapılan aramalar, yemek tarifleri ve sofra paylaşımları Türkiye’nin yemek tercihleriyle ilgili önemli bilgiler içeriyor. 2020 ve 2021’in ilk 6 aylık dönemlerinde yazılı basın, televizyon, internet ve sosyal medyada en çok bahsi geçen yemekleri inceleyen araştırmaya göre göre; Hamburger, pizza, pide ve lahmacuna olan ilgide düşüş yaşanırken; kebap, bir önceki yılın gözdesi pizza ve hamburgeri sollayarak 2021’de zirveye yerleşti.

İşte; mecralara göre medyanın en çok tercih ettiği lezzetler:

Pandemi hamburgere yaramadı: %153 düşüş!

MTM tarafından 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecralarında yapılan taramalara göre; dilimize kavurmak, közlemek anlamındaki “kebuba” kelimesinden geçen kebap, 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış göstererek 24 bin 895 haber ile medyada en fazla yer bulan lezzet oldu.

2021 yılının en popüler lezzeti olan kebabı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 düşüş ile 22 bin 754 habere konu olan pizza takip etti. Geçtiğimiz aylarda “pizza mı pide mi?” anketi ile gündeme gelen pide ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 düşüş yaşayarak 13 bin 676 haber ile listeye 3. sıradan girdi.

Hamburger ise, popülerliğini koruyamadı ve 2020’nin aynı dönemine göre; %153 düşüş ile 10 bin 156 haberde yer bularak listeye 4. sıradan giriş yaptı. Yöreye göre değişiklik gösteren geleneksel lezzetlerimizden lahmacun ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %29 düşüş ile 2021 yılı ilk yarısında 7 bin 194 haber ile listede 5. sıradan giriş yaptı.

KEBAP YURTDIŞINDA DA POPÜLER



Turistlerin de aklına ilk gelen geleneksel Türk lezzeti olan kebap, yurtdışında da çok konuşuluyor. MTM’nin Digilup verilerine göre; son 1 ayda 2 bin 600 yurtdışı internet sitesinde kebaptan bahsedildi. DigiLup’un yurtdışı sosyal medya ağlarında yaptığı araştırmada ise, gerek Avrupa’daki kebapçılar, gerekse Türkiye’ye turist olarak gelmek isteyen yabancı turistler 970 yorum ve paylaşımında kebaptan bahsetti.

SOSYAL MEDYA PİZZAYI TERCİH EDİYOR

Gençlerin daha yoğun kullandığı sosyal medya mecrasında en çok pizza konuşuldu. Yaklaşık 84 bin 100 paylaşım ve yoruma konu olan pizza en yakın rakibi kebaba %129 fark attı. Geleneksel medyadaki popülerliğini sosyal medyada sürdüremeyerek, yaklaşık 36 bin 700 paylaşım ile listeye 2. sıradan giren kebabı, 31 bin 400 paylaşım ile lahmacun takip etti. Hamburger 16 bin 600, pide ise 14 bin 900 sosyal medya paylaşımda yer buldu.