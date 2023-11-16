ARA
Bist 100
7686,23
0,27%
Bist 100
Dolar/TL
28,6899
0,0302%
Dolar/TL
Euro/TL
31,0893
-0,122%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0836
-0,065%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1813,85
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

IMF Başkanı: Dijital para fiziki paranın yerini alabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerinin ada ekonomilerinde, dağıtılması maliyetli olan fiziki paranın yerini alabileceğini ifade etti.

16 Kasım 2023 | 09:11
0
IMF Başkanı: Dijital para fiziki paranın yerini alabilir

Georgieva, Singapur Fintech Festivali'nde yaptığı konuşmada, birçok ülkenin merkez bankası dijital para birimlerini araştırdığını ve dijital paraya ilişkin gelişmelere rehberlik edecek düzenlemeler geliştirdiğini aktardı.

Bu konudaki inovasyon için daha çok fazla alan olduğuna dikkati çeken Georgieva, kullanım durumları konusunda ise çok fazla belirsizlik olduğunu kaydetti.

Georgieva, kamu sektörünün gelecekte merkez bankası dijital para birimleri ve ilgili ödeme platformlarını uygulamaya hazırlamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Merkez bankası dijital para birimlerinin uygulamaya konma sürecinin henüz yakın olmadığını belirten Georgieva, ancak ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının bunları araştırdığını kaydetti.

Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri, ada ekonomilerinde, dağıtılması maliyetli olan fiziki paranın yerini alabilir." ifadesini kullandı.

Merkez bankası dijital para birimlerinin daha gelişmiş ekonomilerde dayanıklılık sağlayabileceğini belirten Georgieva, banka hesabı olan kişi sayısının az olduğu yerlerde finansal katılımı iyileştirebileceğini dile getirdi.

Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerinin "güvenli ve düşük maliyetli" bir alternatif sunacağına işaret ederek, bunların faydalarının teknolojilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını aktardı.

Yapay zekanın merkez bankası dijital para birimlerinin bazı faydalarını artırabileceğini belirten Georgieva, çeşitli verilere dayalı hızlı, doğru kredi puanlaması sağlayarak finansal katılımı geliştirebileceğini ve finansal okuryazarlığı düşük olan kişilere kişiselleştirilmiş destek sağlayabileceğini ifade etti.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1813,85 0,39%
  • ALTIN ONS 1966,38 0,35%
  • BIST 100 7686,23 0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6899 0,0302%
  • EURO/TURK LIRASI 31,0893 -0,122%
  • EURO/USD 1,0836 -0,065%
  • INGILIZ STERLINI 1,2387 -0,18533%
  • JAPON YENI 151,409 -0,001%
  • KANADA DOLARI 1,37036 0,15385%
  • RUS RUBLESI 89,1375 -0,3549%
Günün En Çok Okunanları
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcının tercihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL