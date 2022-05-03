50 yıllık mobilya markası Bretz’in yurtiçi ve yurtdışında birçok ev, restoran, otel, mağaza ve ofis projesinde imzası var. İngiltere’ye açıldıklarını söyleyen Bretz Kurucusu Özcan Ata, “Hedefimiz bu ülkedeki sarayların, kalelerin, şatoların dekorasyonunu üstlenmek” diyor.

Özcan Ata, çocukluğunda başladığı zanaatkârlığını ilerleterek, 50 yıl önce Bretz markasını hayata geçirmiş bir isim. Bretz’in özelliği ise seri üretim yapmayıp, özel tasarım ve proje bazlı çalışması.

Ata, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda özel projeler üstlenmiş. Bunlar arasında; Azerbaycan ve Kazakistan’da başbakanlık yapıları ve ofislerinden çeşitli konsolosluk binalarına; Medine ve Kuveyt’te otel projelerinden Anıtkabir Müzesi ve Topkapı Sarayı Harem bölümüne kadar pek çok özel proje var.

Ata; bugüne kadar İngiltere, Almanya ve İsviçre’de konut ve ofis, Lübnan, Dubai, Suudi Arabistan, İran ve Katar’da ise villa ve malikâne projeleri de üstlenmiş.

Şirket, Kemerburgaz’da 6 bin metrekarelik fabrikasında ve Kağıthane’deki deposunda faaliyetlerini sürdürüyor. Bünyelerinde 100 kişinin çalıştığını, tedarikçileriyle birlikte bu sayının 300 kişiyi bulduğunu belirten Ata, “Metal, kumaş, mermer, cam ve aksesuar gibi pek çok farklı malzeme ve işçilik alanında yaklaşık 65 tedarikçimiz var.

Onlar da yıllar içinde bizimle birlikte büyüdüler. Öte yandan sektöre çok fazla eleman yetiştirdiğimi de söylemek isterim. Mobilya işinde birçok yetenekli usta Bretz ekolünden çıktı” diye ekliyor.

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