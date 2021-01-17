İngiltere’de 10 Ocak’ta Federasyon Kupası 3. turunda nüfusu 100 binden biraz fazla olan Crawley kentinin takımı Crawley Town, Premier Lig ekibi Leeds United’ı 3-0’lık skorla yendi. 6 bin seyirci kapasiteli Broadfield Stadyumu’ndaki maçta Crawley Town’ın kendisinden tam 62 sıra üstte yer alan Leeds United’ı elemesi ülkede çok konuşulanlar arasına girdi. Crawley Town, İngiltere’de, Türkiye’deki karşılığı 4. Lig olan League Two’nun 8. sırasında bulunuyor.

BBCTürkçe’nin haberine göre maçın 50. dakikasında gol atan oyuncu Nick Tsaroulla’nın durumu da çok ilginçti. Çünkü Tsaroulla 4 yıl önce Tottenham altyapısındayken trafik kazası geçirmiş ve artık futbol oynayamayacağına karar verildiği için kulüp tarafından serbest bırakılmış.

Bu galibiyetin arkasındaki isim ise, Crawley Town 1 sterlinlik sembolik bir ücretle alıcı ararken kulübü satın alan başkan Ziya Eren. Ziya Eren, 2016 yılında yaptığı açıklamada Crawley Town’a masraf yaptıklarını söylemiş, “Ancak sembolik olarak İngilizlere 1 sterlin ödedik. Biz bu işe biraz da ticari olarak bakıyoruz. Kulübün vebali, sevabı, günahı ve her türlü sorununu üslendik” demişti.

TÜRKLERİN ADINI EN İYİ ŞEKİLDE DUYURACAĞIZ DEMİŞTİ

2016 yılında AA’da yer alan haberde Ziya Eren, “Türkiye’yi, İngiltere’de en iyi şekilde temsil edeceklerini aktararak şunları söylemişti:

“Türkiye’de futbolun belli bir süre sonra geleceği yer de kulüplerin şirket olarak yönetilmesi olacak. Buradaki ve oradaki yetenekleri, faydalı olacak şekilde değiştireceğiz. Türk yatırımcısı olarak, futbolun beşiği olan bir yerde yatırım yaparak Türklerin adını en iyi şekilde duyuracağız. Futboldaki tecrübelerimizi birleştirerek, güzel işler ortaya koyacağız.”

Ziya Eren, Kayseri Erciyespor’un eski başkanı. Peki, Kayseri Erciyesspor’daki yöneticiliği ile tanınan bir iş adamı neden İngiltere’de alt liglerde mücadele eden bir takımı aldı?

Eren, BBCTürkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki şartların gittikçe kötüye gitmesi yani futbol dünyasının beklentilerin ötesine geçmesinden sonra kulüp başkanlığını bıraktım ve yurtdışında takım arayışına geçtim. Hedefimizde öncelikle İngiltere yoktu. Belçika, Slovakya, Slovenya tarzı ülkeler varken, önümüze böyle bir opsiyon çıkınca bunu değerlendirdik” diyor.

YASİN ÖZTEKİN TRANSFERİNDEN DE TANINIYOR

Ziya Eren, yaklaşık 6 yıldır devam eden Crawley Town serüveninde kurumsallaşmayı ve kendi kendine yeten bir kulübe dönüşmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Leeds United zaferine vurgu yapan Ziya Eren, “Oyuncularımız bir şekilde vitrine çıkmış oldu. Bunun hemen yansımalarını görmeye başladık. Çok ciddi bir transferimiz gerçekleşiyor. Çok yakında duyulur. Bugüne kadar İngiltere alt ligleri içerisinde en güzel ilk 5 transfer içinde diyebiliriz rakamsal olarak” diyor.

Hafta içinde Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Ziya Eren, İngiltere serüveni için şunları söylüyor: “6 yıl önce yoğun bir araştırma sürecinin ardından Crawley Town takımını satın aldık. İlk 10 senede hedefimizi Championship olarak belirledik. Bir anda her şeyi yapmak mümkün olmuyor. Yoğun bir araştırma sürecinin ardından iyi bir yapılanmaya gittik. Şu anda kulübümüzde 113 kişi çalışıyor. Türkiye’de uzun yıllar kulüp yöneticiliği yaptım. Türkiye’de her hocayı gönderirken tazminat ödedim fakat futbol yöneticiliğimde ilk kez Crawley Town’da Harry Kewell’in satışından ücret kazandım. Olaylar yurt dışında çok çok farklı. Leeds United maçını konuşacak olursam bizim için ayrı bir gurur kaynağı, Türk olarak İngiltere’de bunu başarmak benim için parayla satın alınamayacak bir başarı.”

Crawley Town, Federasyon Kupası’nda dördüncü turda 23 Ocak’ta Bournemouth’la karşılaşacak. Ziya Eren turdan umutlu.