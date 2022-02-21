Koronavirüs pandemi iş yaşamında pek çok şeyi değiştirdi, dijitalleşmeyi hızlandırdı. Ekonomist Dergisi’nin her yıl yayınladığı ‘İstihdam 50’ araştırmasında İK uzmanları hem yeni dönemi anlatıyor, hem de iş başvurusu yapacaklara önerilerde bulunuyor. Araştırmaya göre otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin sürüklediği dijital dönüşüm tüm sektörleri 2022 yılında da etkilemeye devam ediyor. Verinin, veri analitiğinin her geçen gün daha fazla artan önemi, bu ihtiyacın temelini oluşturuyor. Peki, iş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte 13 altın öneri: (50 Şirket 33 Bin 574 Kişilik İşe Alım Yapacak başlıklı araştırmamız da ilginizi çekebilir)

İŞ BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna uzmanlar şu yanıtları veriyor:

Öncelikle özgeçmişin özenle ve detaylı bir şekilde hazırlanması ilk adım.

Yeteneklerin, ilgi alanlarının mevcutsa geçmiş dönemde çalışılan pozisyonların net bir şekilde sunulması ise bir diğer önemli adım durumunda.

İş başvurularına ait özgeçmişte mümkünse güler yüzlü bakımlı ve kıyafeti özenli bir profil fotoğrafı kullanılması öneriliyor.

İş başvurusu yapmaya başlamadan önce, hedefler mutlaka belirlenmeli.

bir profil fotoğrafı kullanılması öneriliyor. İş başvurusu yapmaya başlamadan önce, hedefler mutlaka belirlenmeli. Şirketler, mülakat aşamasında işi layıkıyla yerine getirebileceğinizi belli etmenizi ve şirketin genel atmosferini bilmenizi isterler. Bu doğrultuda şirket geçmişte neler yapmış, başarıları neler, başarısızlıkları neler gibi bilgilere sahibi olmak adayı bir adım öne taşır.

Küresel şirketlerin çoğu, çalışanlarının eğitiminin yanı sıra deneyim, yetkinlik, sosyal ve dijital becerileri konusuna daha fazla önem veriyor.

Pandemi ile birlikte teknolojinin de hızla ilerlediği günümüzde dijital becerilerin önemi, işverenlerin bu alandaki beklentilerini daha da artırmasına neden oluyor. Bu doğrultuda iş başvurularında bu hususlara dikkat etmek önemli.

Bir işten ne istenildiğinin dikkatlice düşünüldükten sonra ‘değer’ teklifinin oluşturulması gerekiyor.

İK DANIŞMANLARINDAN ÖNERİLER

Mülakata iyi hazırlanın. İş başvurusu öncesi mülakat provası yapın. Bu konuyu internetten araştırın, Youtube’tan yararlananın. Mülakat teknikleriyle ilgili dersler alın.

İş başvurusu yaptığınız sektörü ve şirketi iyi araştırın.

Yüz yüze görüşmede tamamen görüşmeye odaklanın ve görüşmeyi pozitif enerji dolu olarak tamamlayın.

Dil bilmek, kariyer almada çok önemli bir unsur. Zaman kaybetmeden, en az iki yabancı dil öğrenin. İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir dil olarak İspanyolca, Çince, Fransızca veya Almanca dillerinden birini öğrenmeniz işe alınma ve kariyer şansınız artırır.

Kendinizi geliştirecek sertifika programlarına başvurun. Şu anda en çok talep gören rollerden birisi e-ticaret kapsamında dijital pazarlama ve dijital satıştır. Bu nedenle özellikle dijital pazarlama sertifika programlarına mutlaka gidin.

kapsamında satıştır. Bu nedenle özellikle dijital pazarlama sertifika programlarına mutlaka gidin. Yapay zekanın meslek alanlarında nasıl kullanılacağıyla ilgili alınan eğitimler de çağın gerekleri arasında. Herkesin ilgi duyduğu alanlarda yapay zekanın nasıl kullanılacağını anlaması lazım.

2022’NİN ÇOK ARANABİLECEK MESLEKLER

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