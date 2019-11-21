İş dünyası Bodrum’da buluştu
BESİAD (Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘İş Tanıtım Toplantıları’ geçen ay gerçekleşti.
Zirveye; TÜSİAD Başkanı Simon Kaslowski, TÜKONFED Başkanı Orhan Turan, GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, BESİAD Başkanı Engin Kaplan, CHP Muğla Miletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleri ile BESİAD üyesi iş insanları katıldı.
İki gün süren 8. BESİAD İş insanları Zirvesi, Türkiye gündemini belirleyen mesajlar içermesinin yanında, iş insanları karşılıklı görüşerek iş anlaşmaları yaptılar.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yaptığı konuşmasında “Geçtiğimiz yıl ekonomimiz ciddi bir daralma yaşadı. Bunun etkilerini hem işsizlikte hem de talep tarafında yaşadık. Ekonomi 2018’in ikinci yarısında yüzde 4,2 daraldı.
Bu yılın ilk yarısında ise kamu bankalarındaki kredi genişlemesi ve kamu harcamalarındaki artış ile pozitif yüzde 2,8 büyüme gördük.
Dolayısıyla büyüme yavaş yavaş dönse de, henüz krizden tam olarak çıkmış değiliz…” dedi.
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