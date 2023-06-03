İş dünyasından yeni kabine değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yeni kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’nin ihracatını artırmak için bir önceki dönemde yan yana çalıştığımız bakanlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir yerinin bulunduğunu aktaran Gültepe, şunları kaydetti:​​​​​​​

“Türkiyemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Bizim ihracatta büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız. Bu vesileyle bütün bakanlarımıza başarılar diliyorum.”

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayan yeni görev dönemini tebrik ettiğini belirterek, "Bu akşam açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSO

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da yeni bir icraat döneminin başladığını hatırlatarak, "Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

İTO

istanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak gördüklerini vurguladı.

Avdagiç, yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz.

Şimdi iş dünyası ve hükûmet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor."

İSTİB

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yeni kabinenin, Türkiye'nin son 21 yılına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına en güçlü şekilde başlamasını sağlayacak nitelikte isimlerden oluştuğunu vurguladı.

Kopuz, iş dünyası olarak, açıklanan yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat sayesinde, nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Ekonomi yönetimindeki yeni bakanlarımızın bugüne kadar üstlendikleri görev ve tecrübeleriyle rüştünü ispat etmiş, iş dünyasını ve reel sektörü de çok iyi bilen, bizim de kendilerini çok iyi tanıdığımız isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Her biri, görev yaptığımız iş dünyasının kuruluşlarında temsil ettiğimiz üyelerimizin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimler." ifadelerini kullandı.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş dünyası ile kamunun icraat makamı arasındaki güçlü bir uyum sağlayacağına inandığım bu yeni kabine sayesinde çok verimli çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra bizim faaliyetlerimizin temelini oluşturan yatırım ortamının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız."

ASKON

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını sürekli eser siyaseti üzerine yürüttüğünü vurgulayarak, "Bunca tecrübenin ardından Türkiye Yüzyılı kavramı içinde eser siyasetinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılında Türk mührünü cihana vuracak bir Türkiye'den bahsedilmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı'mız yılların deneyimiyle şüphesiz yeni kabinesini oluşturmuş gözüküyor. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden genç bir ismi bakan yapmasından da bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek gibi çok deneyimli bir ismin getirilmesi piyasalarca çok çabuk kabul görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliğin enflasyon ve ülkenin yeniden inşası olması gerektiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Yeni kabinenin öncelikleri arasında halkın alım gücünü yükseltecek uygulamalara ağırlık vererek öncelikle enflasyonu tek hanelere düşürmek olacaktır. Deprem bölgesi yeniden inşa edilirken deprem bölgesinde yer alan Türkiye'nin genelinde de inşa çalışmaları yürütülecektir. Buna mukabil yatırım ve üretim odaklı ekonomi modelimiz ile daha çok üreten ve ürettiğini daha çok pazara sunabilen bir Türkiye’yi beklemekteyiz. Yine ha keza küresel bağlamda denge siyaseti gözeterek önceliklerimizden taviz vermeden gelişmiş ülkelerle entegre bir şekilde ticaretimizi artırılmalı ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz."

Faizle mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Türkiye tüm dünyaya rüştünü ispatlamış bir ülkedir. Eskisinden çok daha saygı ve kabul görecektir. Prangalarından kurtulmuş kendi hür politikalarını uygulayabilecek kapasitededir. Bu nedenle iş insanları olarak faizle mücadeleden taviz verilmemesini ve 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Bütün bu dinamikler ve bilinçle çalışacak kadroların başarılı olacağına inancımız tamdır. Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.



