Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirildi.
- Ömer Bolat Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu getirildi
- Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar oldu.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Vedat Işıkhan görevlendirildi.
- Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.