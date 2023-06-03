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Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu.

03 Haziran 2023 | 23:33
Son Güncellenme: 04 Haziran 2023 | 00:42
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Yeni kabinenin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirildi.
  • Ömer Bolat Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu getirildi
  • Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar oldu.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Vedat Işıkhan görevlendirildi.
  • Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.
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