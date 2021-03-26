Geçen yıl yatak üretiminde yüzde 30, ciroda ise yüzde 50 büyümeye gerçekleştiren İşbir Yatak, ihracata odaklandı. Avrupa ülkelerini hedef olarak seçen şirket, bu yılın sonunda yüzde 30 büyüme planlıyor. Marka, başarıyı ise dünya genelinde kullanımı gittikçe artmakta olan sünger katmanlı ViscoStar katmanlı yataklardan elde etmeyi planlıyor.

İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “Pandemiye rağmen 2020 yılındaki hiçbir yatırım planımızı ertelemedik, aksine yatırımlarımıza yenilerini ekledik. Bununla birlikte, haziran ayı sonrasında makine yatırımlarını İzmir’de yoğunlaştırarak yatak üretimini buradaki üretim alanlarımızda da başlattık. Yatırımlar, üretim alanlarının yanı sıra hizmetimize de yansıdı. Pandemi sürecinde, uyku kalitesi ve hijyenine olan duyarlılığın artması ile beraber iş yapış süreçlerimizi bu çerçevede güncelledik” dedi.

Pandemide 2020’de yatak üretiminde yüzde 30’luk, ciroda ise yüzde 50’lik bir büyümeye ulaştıklarını açıkladı.

Etkin olarak, Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını kaydeden Tokeri, “Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde ViscoStar grubu sünger yataklarımızla başı çekiyoruz. Bu anlamda, 2020 yılı sonunda ihracatımız yaklaşık yüzde 10 olarak büyüdü. Bu yıl ki hedef pazarlarımız arasında ise sünger yatak kullanımı yoğun olan ülkeler olacak. 2021’de ihracatta yine Avrupa ülkelerini hedef olarak seçtik. Bununla birlikte, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri de ana ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yıl sonunda ihracatta yüzde 30, toplam ciroda ise yüzde 50’lik bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

e-ticarette hedef yükseltti

2021’in İşbir Yatak için yatırımlar ve yükseliş yılı olacağına dikkat çeken Tokeri, “Planlarımız ve hedeflerimiz oldukça yüksek. 2021 yılı hedeflerimiz arasında yeni pazarlara açılarak, ihracat anlamında yeni tüketiciler ile buluşmak var. Hedefe ulaşmak için ise çeşitli satış ve pazarlama enstrümanlarını kullanacağız” dedi.

Tokeri, bu yılın başında faaliyete başlayan online satış mağazasında hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Yay fabrikası 2. çeyrekte faaliyete geçecek

Tokeri, “Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ise, Çankırı Korgun OSB’de inşasına başladığımız İşbir Yay fabrikamız yatırımlarımızın en yenisi oldu. Özellikle, pandemi döneminde ithalata dayalı hammadde girdilerinin artışı bu yatırımı ön plana çıkardı. Çankırı Korgun OSB’de inşası devam eden fabrikamız, yılın 2. çeyreğinde faaliyetine başlayacak. Ürünlerimizde, daha katma değerli hammadde kullanılacak. Bu anlamda, İşbir Yay, tüm mobilya ve yatak sektörüne hammadde sağlayıcısı haline gelecek”

2020 yılında yaklaşık 5 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Tokeri, “2021 yılı sonunda da, İşbir Yay fabrikamız ile büyüme hedeflerimize devam edeceğiz” dedi.