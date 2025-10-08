Üniversite öğrencilerine hem teorik bilgi hem de pratik iş tecrübesi kazandırmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılı için yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detayları paylaşılan program, bu dönem çok daha geniş bir kapsamla uygulanacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerine mezuniyet öncesi iş tecrübesi ve maddi destek sağlayan İŞKUR Gençlik Programı için başvuruların Ekim ayı içerisinde başlaması tahmin ediliyor. Üniversite kayıt ve ek yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, programın takviminin netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından detayları paylaşılan ve 2026 yılı için daha geniş kapsamlı olması planlanan programa, öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Başvuru Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

Beklenen Başlangıç: Üniversite yerleşme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Ekim ayının ortalarında resmi duyurunun gelmesi bekleniyor.

Başvuru Kanalı: Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden ya da İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) adresi aracılığıyla online olarak alınacak.

Kimler Başvurabilir: Genellikle devlet üniversitelerinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. (Açık ve uzaktan öğretim öğrencileri genelde programa dahil edilmez.)

Seçim: Programda yer alacak öğrenciler çoğunlukla noter kurası ile belirlenir.

İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanı 150 Bine Yükseltildi

Üniversite öğrencilerine mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazandıran İŞKUR Gençlik Programı için beklenen kontenjan artışı resmileşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, programın bu dönemki kontenjanının 150 bine çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle böyle bir karar alındığını belirterek şunları söyledi:

Önceki Kontenjan: Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığı program için, bu dönemki kontenjan ilk etapta yine 100 bin olarak ilan edilmişti.

Yeni Kontenjan: Gençlerin yoğun teveccühü dolayısıyla Kabine toplantısında kontenjanın 150 bine çıkarılması kararlaştırıldı.

Uzun Vadeli Hedef: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırılmasının hedeflendiğini de ekledi.