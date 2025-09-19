İşkur Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşkur Gençlik Programı detayları

İŞKUR gençlik programı başvuruları 2025 ne zaman?

Üniversite öğrencileri ve gençlere staj, eğitim ve istihdam desteği sağlamayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programın başvuru takvimi ve ayrıntıları, önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak.

Program kapsamında, gençlerin iş hayatına hazırlanmaları için önemli fırsatlar sunulması hedefleniyor. Başvuru süreci başladığında, gerekli tüm bilgiler ve başvuru şartları resmi kanallar aracılığıyla ilan edilecek. Bu nedenle, adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.