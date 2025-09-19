İşkur Gençlik Programı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşkur Gençlik Programı detayları

Gençlerin eğitim ve kariyer hayatına destek olmak amacıyla oluşturulan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, yeni dönemde öğrencilerin en çok gündeminde yer alan konulardan biri.
İŞKUR gençlik programı başvuruları 2025 ne zaman?
Üniversite öğrencileri ve gençlere staj, eğitim ve istihdam desteği sağlamayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programın başvuru takvimi ve ayrıntıları, önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak.
Program kapsamında, gençlerin iş hayatına hazırlanmaları için önemli fırsatlar sunulması hedefleniyor. Başvuru süreci başladığında, gerekli tüm bilgiler ve başvuru şartları resmi kanallar aracılığıyla ilan edilecek. Bu nedenle, adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
İŞKUR gençlik programı başvurular nasıl yapılacak?
Gençlere iş ve tecrübe imkânı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular, tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamak için İŞKUR’un resmi online platformunu kullanması yeterli olacak.
Program başvuruları, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Başvuru tarihleri açıklandığında, adayların bu adrese girerek gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurması yeterli olacak. Başvuruların geçerli sayılması için, duyurulan tarihler arasında bu online sistem üzerinden işlem yapılması gerekecek.
İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları
Üniversite öğrencilerine iş ve staj imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartlar, programın amacına uygun bir şekilde en doğru adayların seçilmesini sağlamayı hedefliyor.
Programa katılmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Hane gelir şartını karşılıyor olmak.
Programdan önceki bir yıl içinde, programı yürüten yüklenici veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak.
Son bir ay içerisinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olmamak.
Daha önce İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından faydalanmamış olmak.
Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri kabul edilmez, kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olmamalı).
Adayların, başvuru yapmadan önce bu şartları dikkatle incelemesi ve uygunluk durumlarını kontrol etmesi gerekmektedir.
Programın Amacı ve Sağladığı Faydalar
Bakan Işıkhan, programla gençlere önemli bir fırsat sunacaklarının altını çizdi. Programa katılan öğrencilere şu imkanlar sunulacak:
Deneyim Kazanma: Öğrenciler, üniversitelerinde veya istedikleri alanlarda çalışarak deneyim edinebilecekler.
Kariyer Eğitimi: Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu gibi konularla ilgili dersler verilecek.
Temel Yetkinlik Geliştirme: Halkla ilişkiler ve finansal okuryazarlık gibi temel alanlarda da eğitimler sağlanacak.
Başvuru Şartları ve Ödeme Detayları
Programa katılmak isteyen adaylarda aranan en temel şart, hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olmasıdır. Diğer başvuru koşulları ise şu şekilde sıralanıyor:
Sadece yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri kabul edilmez, kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olmamalı).
Program kapsamında öğrenciler, haftalık en fazla 3 gün çalışabilecekler.
Programa katılan gençlere günlük 1083 TL ödeme yapılacak.
Öğrenciler, programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir elde edebilecek.
Program süresince, öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri işveren olarak İŞKUR tarafından yatırılacak.