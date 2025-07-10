İŞKUR işçi alımı ilanları var mı? İŞKUR KPSS'siz 81 ilde işçi başvuru ekranı ve şartları

Türkiye genelinde çeşitli sektörlerdeki istihdam arayışı tüm hızıyla sürüyor. Kariyerine yeni bir yön vermek veya mevcut işini değiştirmek isteyen binlerce aday için İŞKUR başta olmak üzere farklı platformlarda her gün yeni iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Şirketler, değişen pazar koşullarına ve büyüyen ihtiyaçlarına paralel olarak farklı pozisyonlarda personel alımlarını sürdürüyor.

İŞKUR işçi alımı ilanları var mı?

2025 yılına ait açık iş ilanları mercek altına alındığında, Türkiye genelinde en fazla istihdamın sağlanacağı ilin İstanbul olduğu gözlemleniyor. Türkiye'nin hem nüfus hem de ekonomik faaliyet açısından en hareketli ve kalabalık şehri olan İstanbul, iş arayanlar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şehirde, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda geniş çaplı personel alımları yapılıyor. Öne çıkan bazı pozisyonlar arasında; temizlik görevlisi, makam şoförü, muhasebeci, aşçı, güvenlik görevlisi, müşteri hizmetleri temsilcisi, kongre ve fuar hostesi gibi çeşitlilik gösteriyor.

Özellikle hizmet, turizm, ulaşım ve sağlık sektörlerinde yoğun bir iş gücü talebi dikkat çekiyor. Bu sektörler, İstanbul'un dinamik yapısı ve sürekli büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli yeni çalışanlara ihtiyaç duyuyor.

İstanbul'daki bu geniş iş yelpazesine sahip açık iş ilanlarına ulaşmak ve başvuru yapmak oldukça kolay. Adaylar, İŞKUR platformundan kendilerine uygun ilanları bulabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

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İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru şekli

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler için kapsamlı bir platform sunarak istihdama köprü görevi görüyor. İş arama sürecini İŞKUR üzerinden verimli bir şekilde yönetmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. İŞKUR'a Üyelik ve Profil Oluşturma: İŞKUR sisteminden faydalanmak için öncelikle www.iskur.gov.tr adresinden üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra, kişisel bilgilerinizi, eğitim geçmişinizi, iş tecrübelerinizi, sahip olduğunuz sertifikaları ve yetkinlikleri içeren kapsamlı bir özgeçmiş (CV) oluşturmanız veya mevcut özgeçmişinizi güncel tutmanız büyük önem taşımaktadır. İşverenler, ilanlara başvuran adayların özgeçmişlerini detaylı bir şekilde incelemektedir.

2. İş Arama Kriterlerinizi Belirleme: Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Açık İş İlanları" bölümüne giderek kendinize en uygun iş ilanlarını filtrelemeye başlayabilirsiniz. Bu aşamada, aramanızı daraltacak ve doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak çeşitli kriterler bulunmaktadır:

İl ve Meslek Seçimi: Çalışmak istediğiniz ili/ilçeyi ve hedeflediğiniz mesleği (örneğin İstanbul - Temizlik Görevlisi, İzmir - Muhasebeci) seçerek aramanıza başlayın.

Pozisyon, Yetkinlik ve Beceri Belirleme: Aradığınız pozisyonun adını, sahip olduğunuz yetkinlikleri (örn. İngilizce, MS Office kullanımı) ve özel becerilerinizi (örn. makam şoförlüğü için ileri sürüş teknikleri) belirterek daha spesifik arama yapabilirsiniz.

Çalışma Bölgesi Seçimi: Türkiye genelinden belirli bir bölgeye (Marmara, Ege vb.) veya şehre odaklanarak arama yapma imkanınız bulunur.

Meslek ve Eğitim Durumu Bilgileri: Kendi mesleğiniz ve mezuniyet durumunuza göre filtreleme yaparak, size uygun ilanları listeleyebilirsiniz.

Çalışmak İstediğiniz İşyeri Tipi: Kamu veya özel sektörde mi çalışmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Özel Tercihler (Engellilik Durumu, Vardiya vb.): Engelli veya eski hükümlü iseniz bu durumu belirten ilanları filtreleyebilir, ayrıca vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi de seçerek size özel ilanlara ulaşabilirsiniz.

İşyeri Ünvanı: Eğer belirli bir firmada çalışmak istiyorsanız, doğrudan o firmanın unvanını yazarak ilanlarını arayabilirsiniz.

3. Arama ve Başvuru: Tüm bu kriterleri belirledikten sonra, ekranın alt sağ köşesinde yer alan "Ara" butonuna tıklayarak sorgulamanızı başlatın. Karşınıza çıkan ilanları dikkatlice inceleyin ve size uygun olanlara online olarak başvurun.