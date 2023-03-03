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İSMMMO Başkanı Demirel: Yaralarımızı birlikte onaracağız

Mali Müşavirler, Muhasebe Haftası’nda Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek, depremlerde yaşamını yitiren yurttaşları andı, “Yaralarımızı birlikte onaracağız. Üzerimize düşen her türlü göreve hazırız” mesajı verdi.

03 Mart 2023 | 12:48
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İSMMMO Başkanı Demirel: Yaralarımızı birlikte onaracağız

Mali müşavirler, 1 - 7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. Basın açıklaması öncesinde depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, ”Deprem felaketinin ardından yaralarımızı birlikte onaracağız. Bu anlamda mali müşavirler olarak üzerimize düşeni yapacağız, her türlü göreve hazırız” dedi.

Erol Demirel, “Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılında da kurucu değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, ülkemizin gelişimi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. Yaşadığımız felaket nedeniyle kutlama niteliğindeki etkinliklerimizin hepsini iptal ettik. Bu yıl Muhasebe Haftamızı kutlayamıyoruz. Aynı şekilde burada mesleki sorun veya taleplerimizi konuşmaya da dilimiz varmıyor. Acılarımız çok büyük ve çok taze. Ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Mali müşavirler olmadan ekonomi çarklarının dönmeyeceğini vurgulayan Demirel, “Mali müşavirler, ülkemizin kaynaklarının planlanmasında, tahsisinde, yönetiminde, faaliyetlerin denetiminde çok büyük bir yetiye ve güce sahiptir. Bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız ve verilecek her türlü göreve hazırız. Aklımızla, bilimin önderliğinde hareket edeceğiz, yaralarımızı birlikte onaracağız ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Demirel, depremden zarar gören mali müşavirlere destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

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