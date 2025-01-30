ARA
DOLAR
35,77
-0,07%
DOLAR
EURO
37,41
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3208,71
1,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
10092,09
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'a 2500 yeni taksi: İlk ihale 18 Şubat’ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 yıllığına "uygulama bazlı taksi taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 aracın 150'si için 18 Şubat'ta ihaleye çıkılacağını duyurdu.

30 Ocak 2025 | 16:31
İstanbul'a 2500 yeni taksi: İlk ihale 18 Şubat’ta

İBB'den yapılan açıklamada, 12 Eylül 2024'te "uygulama bazlı taksi taşımacılığı" için İBB Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 2 bin 500 taksinin 150'si için 18 Şubat'ta ihale yapılacağı belirtildi.

Saat 10.00'da Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ihalenin 17 Şubat saat 12.00'ye kadar kapalı teklif usulüyle yapılacağı aktarılan açıklamada, "İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin lira ve KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 lira olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin evraklarını tamamlayıp başvurularını belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerektiği ifade edilerek, bu kişilerin, İstanbul'da ikamet etmesi, geçerli sürücü belgesinin bulunması ve adli sicil kaydının temiz olması gibi şartları karşılamaları istendi.

KULLANIM HAKKI 29 YIL OLACAK

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabileceği, her katılımcının yalnızca bir plaka hakkı alabileceği bildirilen açıklamada, "İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde 1000 lira karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek." bilgisi verildi.

Açıklamada, taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yılla sınırlı olacağı, bu taksilerin İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla hizmet vereceği belirtildi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3208,71 1,21%
  • ALTIN ONS 2789,85 1,27%
  • BIST 100 10092,09 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,861 -0,964%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44111 -0,12786%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,35 -0,4325%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7735 -0,0748%
  • EURO/DOLAR 1,0434 0,2296%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4102 0,3072%
  • STERLIN/DOLAR 1,24652 0,21103%
Borsa Haberleri
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
GERİ
İLERİ
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL