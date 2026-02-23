İlk evim kredisi ne zaman çıkacak? 2026 ilk evim konut kredisi detayları

23 Şubat 2026 itibarıyla "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasına dair beklenen tablo şekillenmeye başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında çalışmaları sürdürülen bu dev projede, düşük faiz ve uzun vade imkanlarıyla barınma sorununun çözülmesi hedefleniyor.
2026 yılı, konut piyasasında "ilk evim" heyecanının zirve yaptığı bir yıl oluyor. Orta Vadeli Program (OVP) ile temelleri atılan 1,20 faizli düşük faizli konut kredisi paketi, barınma ihtiyacını ekonomik bir yük olmaktan çıkarıp sosyal bir projeye dönüştürmeyi hedefliyor.
Takvim: Ne Zaman Başlıyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik hazırlıkları devam ederken, kampanya takvimi için şu öngörüler hakim:
Meclis Süreci: Düzenlemenin 2026'nın ilk yarısında yasalaşarak TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Resmi Başvuru: Kulis bilgilerine göre, başvuru ekranlarının yılın ikinci yarısına doğru (muhtemelen Haziran-Temmuz aylarında) resmen açılması öngörülüyor.
Öncü Bankalar: Kredi tahsisatında Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başı çekecek.
Başvuru Şartları: Kimler Yararlanabilir?
Sistemin temel felsefesi "barınma ihtiyacı" üzerine kurulu olduğu için şartlar oldukça spesifik:
İlk Ev Şartı: Başvuru sahibi, eşi veya 18 yaş altı çocukları üzerinde kayıtlı herhangi bir tapulu taşınmaz bulunmamalıdır.
Kredi Notu ve Gelir: Klasik bankacılık prosedürleri gereği belgelenebilir gelir ve asgari bir kredi notu aranacaktır.
Hanehalkı Geliri: Paketin dar ve orta gelirli kesimi önceliklendirmesi için üst gelir sınırı uygulanabileceği konuşuluyor.
Finansal Avantajlar: Neden Bekleniyor?
Bu kredi paketini piyasadan ayıran en büyük farklar şunlardır:
Vade: 120 ayın ötesine geçilerek 180 aya (15 yıl) varan geri ödeme süresi.
Limit Esnekliği: Halihazırda 2 milyon TL üzerinde kredi kullanımında uygulanan katı kısıtlamaların, bu paket özelinde konut değerinin %80-90'ına kadar esnetilmesi bekleniyor.
Risk Ağırlığı: BDDK'nın bankalara yönelik risk ağırlığını düşürmesiyle, bankaların bu krediyi onaylama iştahı artacak.
Örnek Ödeme Projeksiyonu
1.20 faiz oranıyla 1 Milyon TL kredi çekilmesi durumunda oluşacak tahmini tablo:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Tahmini Taksit: Yaklaşık 13.500 TL - 14.200 TL arası.