İlk evim kredisi ne zaman çıkacak? 2026 ilk evim konut kredisi detayları

2026 yılı, konut piyasasında "ilk evim" heyecanının zirve yaptığı bir yıl oluyor. Orta Vadeli Program (OVP) ile temelleri atılan 1,20 faizli düşük faizli konut kredisi paketi, barınma ihtiyacını ekonomik bir yük olmaktan çıkarıp sosyal bir projeye dönüştürmeyi hedefliyor.

Takvim: Ne Zaman Başlıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik hazırlıkları devam ederken, kampanya takvimi için şu öngörüler hakim:

Meclis Süreci: Düzenlemenin 2026'nın ilk yarısında yasalaşarak TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Resmi Başvuru: Kulis bilgilerine göre, başvuru ekranlarının yılın ikinci yarısına doğru (muhtemelen Haziran-Temmuz aylarında) resmen açılması öngörülüyor.

Öncü Bankalar: Kredi tahsisatında Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank başı çekecek.